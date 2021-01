Domani, dalle ore 16, la finale del B.LEX eSail Trophy

Facebook Live affidata a Mauro Melandri con Vincenzo Onorato, Enrico Zennaro, Luca Domenici e il presidente FIV Francesco Ettorre

Roma- Non temono l’attuale allerta meteo i diciotto finalisti del B.Lex eSail Trophy: non vi è infatti dubbio che le acque virtuali di Cagliari garantiranno le migliori condizioni per lo svolgimento della Serie Finale e della Medal Race, in programma domani pomeriggio a partire dalle 16.

Definiti dalle tre batterie di qualificazione svoltesi online nelle serate del 28, 29 e 30 dicembre scorsi, i finalisti saranno impegnati in una serie di sei regate (previsto uno scarto), seguito dalla Medal Race dal valore doppio riservata ai migliori dieci della classifica generale.

Della flotta faranno parte alcuni volti noti della vela italiana; tra questi Federico Colaninno, Rocco Attili, Ettore Botticini, Jacopo Pasini, Marco Giannini, Luca Tubaro, Achille Onorato e il giovane talento della classe Optimist Adriano Cardi Quan.

Le regate saranno commentate in diretta Facebook tramite la pagina ufficiale del B.Lex Sailing Team (http://facebook/blex2007) dal direttore di Zerogradinord, Mauro Melandri, che si avvarrà del commento tecnico del campione europeo J/70 2015, Luca Domenici. Previsto l’intervento di Vincenzo Onorato, storico armatore di Mascalzone Latino, del coach di Young Azzurra e randista di FlyingNikka, Enrico Zennaro, di Benedetta Iovane, Salvatore d’Amico e Alessandro de la Ville Sur Illon, anime del neonato B.Lex Sailing Club, organizzatore della manifestazione. Attesa, in occasione della premiazione (ore 18), la partecipazione di Francesco Ettorre, presidente della Federazione Italiana Vela.

Ricordiamo che il vincitore avrà l’onore di essere il primo a incidere il proprio nome sul trofeo challenge che resterà esposto presso la sede del club. Inoltre, grazie al partner Slam, non mancheranno riconoscimenti per i primi tre classificati e alcuni premi speciali.

