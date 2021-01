Technogym Fornitore Ufficiale del Team Luna Rossa Prada Pirelli

I centri di allenamento e preparazione atletica di Cagliari e di Auckland del sailing team sono firmati Technogym

Technogym – l’azienda italiana leader mondiale nel settore del fitness e del wellness e punto di riferimento per la preparazione atletica dei migliori atleti e team del mondo e fornitore ufficiale delle ultime edizioni dei Giochi Olimpici – ha confermato ancora una volta il suo ruolo di Fornitore Ufficiale di attrezzature per la preparazione atletica e soluzioni digitali del Team Luna Rossa Challenge – Challenger alla 36esima edizione dell’America’s Cup.

Dopo essersi occupata dell’allestimento della base di Cagliari, Technogym ha equipaggiato la palestra del Sailing Team di Luna Rossa di Auckland in Nuova Zelanda, con le più avanzate soluzioni per la preparazione atletica: attrezzature studiate su misura anche insieme ai tecnici di Luna Rossa per ottimizzare l’allenamento cardiovascolare, di forza, flessibilità e riabilitazione, fondamentali per la preparazione atletica dell’equipaggio.

La partnership tra Technogym e Luna Rossa risale al 1998. Da oltre 20 anni Technogym supporta la preparazione atletica del Sailing Team di Luna Rossa con le più innovative attrezzature e tecnologie per l’allenamento sviluppate grazie alla lunga esperienza dell’azienda al fianco delle migliori squadre e dei più grandi campioni del mondo dello sport.

Max Sirena, Skipper e Team Director del team Luna Rossa Prada Pirelli: “Grazie a Technogym, anche qui ad Auckland siamo riusciti a riconfigurare la stessa palestra che avevamo a Cagliari, con tutti gli attrezzi che sono necessari per la nostra preparazione. Queste barche richiedono molto sforzo di tipo aerobico e, quindi, un tipo di allenamento diverso rispetto alle barche di 15/20 anni fa. In questo Technogym ci ha seguito, ci ha aiutato, sviluppando una serie di allenamenti in collaborazione con il nostro preparatore atletico e consentendoci di arrivare alle regate, che inizieranno domani (15 gennaio) nella forma migliore.”

Fondamentale per il team è l’allenamento con SKILL LINE, la collezione creata grazie all’esperienza di Technogym come Fornitore Ufficiale delle ultime sette Olimpiadi, sviluppata proprio in collaborazione con i più grandi campioni Olimpici nel mondo.

La linea SKILL include il tapis roulant SKILLRUN, SKILLBIKE, SKILLROW e SKILLMILL, una soluzione unica per allenare velocità e potenza allo stesso tempo.

I centri di allenamento studiati ad hoc per il team di Luna Rossa includono anche alcuni prodotti della linea EXCITE per l’allenamento cardio e di resistenza adatti allo sport velico, tra cui TOP EXCITE che rappresenta il miglior allenamento cardiovascolare per la parte superiore del corpo. Il movimento ciclico del braccio è estremamente efficace poiché rafforza e tonifica i muscoli, oltre a migliorare le caratteristiche di resistenza e raggiungere la forma fisica ottimale.



L’ampia gamma di prodotti per l’allenamento di cardio e forza consente al team di Luna Rossa di lavorare in modo specifico sui gruppi muscolari attivati durante le manovre in mare, ottimizzando le prestazioni grazie a esercizi compiuti nel massimo del comfort.

In competizioni come l’America’s Cup ogni minimo dettaglio e ogni secondo perso o guadagnato possono fare la differenza tra vincere e perdere. Oltre alle caratteristiche tecniche delle imbarcazioni – Luna Rossa è una vera e propria auto di Formula 1 del mare – anche la preparazione atletica dei membri dell’equipaggio è un fattore decisivo in queste gare così impegnative, sature di tensione e dall’altissimo livello di competizione.



Luna Rossa e Technogym rappresentano due grandi eccellenze italiane, all’avanguardia dell’innovazione, della tecnologia, dello sport e del design.

La partnership con la prestigiosa Sailing Team italiana conferma ancora una volta l’importante posizionamento del brand come punto di riferimento e supporto nella preparazione atletica dei migliori atleti e team del mondo. Oltre che delle ultime sette edizioni dei Giochi Olimpici, Technogym è anche Fornitore Ufficiale di alcuni dei più prestigiosi team nazionali e internazionali tra cui Juventus, Inter, Milan, Chelsea FC, Paris St. Germain e molti altri.