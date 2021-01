I webinars del B.Lex Sailing Club: si inizia parlando di Vendée Globe

Domani sera alle 21, live su Facebook, interverranno Andrea Caracci, Andrea Fornaro e il ‘maestro del mare’ Vittorio Malingri

Roma- Esaurite le emozioni del B.Lex Sailing Trophy, passato in archivio con la vittoria di Federico Colaninno, il B.Lex Sailing Club asd si concentra ora sulla divulgazione dell’arte e della cultura marinara. Per farlo, il sodalizio presieduto da Alessandro de la Ville Sur Illon punta sul digitale, organizzando una serie di webinars dedicati a temi come Vendée Globe, America’s Cup, sail e yacht design.

Il primo incontro, previsto per le ore 21 del 20 gennaio 2021 e moderato dal direttore di Zerogradinord Mauro Melandri, sarà appunto dedicato al Vendée Globe, che proprio questi giorni sta volgendo al termine, offrendo agli appassionati un finale del tutto incerto: mai come in questa edizione, infatti, la situazione si è rivelata così equilibrata e caratterizzata da continui colpi di scena.

A descriverne gli accadimenti saranno alcuni nomi noti della vela offshore e oceanica italiana: Andrea Caracci, navigatore elettronico tra i più esperti e già impegnato in diverse Mini Transat, Andrea Fornaro, atleta del B.Lex Sailing Club asd da alcune stagioni si sta dedicando alla navigazione in solitario che nel corso del 2021 debutterà tra i Class 40, e il ‘maestro del mare’ Vittorio Malingri, primo italiano a partecipare al Vendée Globe e capace di imprese che hanno stimolato l’immaginario di molti.

Il programma dei webinars riprenderà a inizio febbraio, prima delle finali della Prada Cup, con un seminario dedicato all’America’s Cup e proseguirà con altri due incontri, previsti a marzo e aprile, relativi all’evoluzione del concetto di sail design e al mondo dei maxi yacht. Ogni webinar conterà sulla presenza di nomi illustri, che con le loro gesta e le loro intuizioni hanno contribuito a scrivere alcune delle pagine più importanti nella storia della vela e della navigazione.