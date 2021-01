ELIMINATORIE PRADA CUP: NUOVO PROGRAMMA

Scritto da Redazione Eventi, Internazionale, News, Regate, Sport

A seguito della comunicazione al Regatta Director che il team New York Yacht Club American Magic non parteciperà al terzo e quarto girone eliminatorio (Round Robin) della PRADA Cup, il programma delle regate è cambiato come segue:

Sabato 23 gennaio 2021:



LUNA ROSSA PRADA PIRELLI – INEOS TEAM UK – Partenza alle 16:00 NZ (04:00 CET).



Domenica 24 gennaio 2021:

INEOS TEAM UK – LUNA ROSSA PRADA PIRELLI – Partenza alle 16:00 NZ (04:00 CET).



Una formalità regolamentare:

dopo entrambe le regate di sabato e domenica, ciascun concorrente dovrà partecipare a una “regata fantasma” contro American Magic; la regata verrà sospesa pochi minuti dopo la partenza e il Regatta Director potrà così assegnare il punto al team in regata. La regola che prevede 25 minuti di separazione tra due regate non sarà applicata a queste “regate fantasma”.

Qualora INEOS TEAM UK dovesse vincere la regata di sabato, la prova di domenica sarà ridondante in quanto INEOS TEAM UK sarà già il primo classificato dei gironi eliminatori e accederà direttamente alla finale della PRADA Cup. In questo caso i due team potranno scegliere se regatare o no nella prova prevista domenica.