Aperte le iscrizioni a The Ocean Race Europe

Scritto da Redazione Eventi, Internazionale, News, Regate, Sport

Mirpuri Foundation Racing Team primo team a confermare la partecipazione

Il Mirpuri Foundation Racing Team è il primo team a ufficializzare l’iscrizione a The Ocean Race Europe, dopo l’apertura delle iscrizioni di questa settimana.

La prima edizione di The Ocean Race Europe è in programma per la tarda primavera di quest’anno ed è aperta ai team della classi VO65 e IMOCA 60. L’evento vedrà gli equipaggi regatare dalla costa Atlantica al Mediterraneo, con fino quattro tappe. La rotta completa verrà comunicata a breve.

Il Mirpuri Foundation Racing Team, che ha base a Cascais in Portogallo, parteciperà a bordo di Racing for the Planet, barca della classe VO65, il monotipo oceanico che ha dato vita all’edizione più serrata della storia di The Ocean Race nel 2017-18.

“Siamo felici di confermare la nostra partecipazione a The Ocean Race Europe” ha dichiarato il francese Yoann Richomme, skipper del Mirpuri Foundation Racing Team. “Sarà una regata impegnativa, che richiederà tutto il nostro focus e attenzione: Il nostro approccio alla regata europea non è diverso da quello che adottiamo per The Ocean Race, partecipiamo per vincere e la nostra preparazione mira a questo. Stiamo mettendo insieme un equipaggio di velisti e tecnici esperti e non vediamo l’ora di andare in acqua.”

“Aprire ufficialmente le iscrizioni a The Ocean Race Europe è un passo molto significativo per il Mirpuri Foundation Racing Team,” ha detto Paulo Mirpuri, fondatore del Mirpuri Foundation Racing Team. “Tutti noi abbiamo dovuto affrontare molte sfide negli ultimi dodici mesi e lo sport continuerà a giocare un ruolo centrale nel nostro futuro. Mentre continuiamo a combattere la pandemia, non dobbiamo dimenticare la battaglia sul cambiamento climatico, che riguarda tutti. Perciò il nostro messaggio non cambia, noi miriamo a regatare per il pianeta, come cita il nostro claim ’Racing For The Planet’.”

“Diamo il benvenuto a Paulo Mirpuri, Yoann Richomme e a tutto il Mirpuri Foundation Racing Team a bordo come primo team a iscriversi ufficialmente a The Ocean Race Europe,” ha dichiarato Phil Lawrence, Race Director. “E’ un team che ambisce alla performance ai massimi livelli in mare e a terra, con un forte impegno a “regatare per il pianeta” e siamo felici di poterli vedere sulla linea di partenza il prossimo maggio.”

The Ocean Race Europe è in programma per maggio/giugno. Gli organizzatori hanno come priorità la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti, del pubblico e degli stakeholder e si adeguerà quindi a tutte le regolamentazioni e i protocolli relativi al COVID-19.