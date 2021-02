L’Italia Cup Laser torna alla Fraglia Vela Riva

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Riva del Garda- La Fraglia Vela Riva è lieta di annunciare l’assegnazione di una delle tappe del circuito principale della classe Laser, l’Italia Cup, attesa a Riva del Garda tra il 5 e il 7 novembre prossimi.

Evento assente dai calendari del sodalizio benacense da alcune stagioni e oggi gestito dall’Associazione Italia Classi Laser, l’Italia Cup è l’appuntamento di riferimento per gli specialisti di questo singolo iconico, nel tempo declinato in differenti versioni a seconda della superficie velica (4.7, Radial, Standard) per abbracciare un’utenza sempre più ampia. Non è infatti un caso che ogni frazione dell’Italia Cup Laser coinvolga un importante numero di partecipanti.

“Come Fraglia Vela Riva siamo sempre soddisfatti quando ci viene assegnata l’organizzazione di una regata di cartello e ancor di più lo siamo in questa occasione: al pari degli Optimist, i Laser sono deriva di riferimento per diverse generazioni di velisti – spiega Alfredo Vivaldelli, presidente della Fraglia Vela Riva – Da anni supportiamo l’attività della classe Laser, investendo nella formazione dei “laseristi” e favorendo il passaggio dall’Optimist al Laser. I risultati dei nostri ragazzi certificano l’ottimo lavoro svolto dalla nostra organizzazione e dall’allenatore Fabio Zeni”.