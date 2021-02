Il Club Nautico Versilia è pronto per una nuova stagione

Tanti gli appuntamenti in programma in questo 2021.

La vela d’Altura aprirà come sempre la stagione agonistica del sodalizio viareggino con la XLVI Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio.

Viareggio-Dopo un 2020 molto complicato anche per il mondo dello sport e caratterizzato prima dalla pausa dall’attività agonistica e poi da una rimodulazione del calendario di regate, il Club Nautico Versilia è pronto ad ufficializzare la stagione agonistica 2021 che, malgrado l’emergenza sanitaria ancora in atto, saprà ugualmente coinvolgere ed emozionare grazie alle manifestazioni sportive e culturali che si svolgeranno nella massima sicurezza.



Anche in questo periodo, infatti, il sodalizio viareggino ha continuato a lavorare per assicurare una nuova stagione di grande livello, dedicando massima attenzione ai servizi offerti e al continuo abbellimento della sede, confermandosi per Soci e Amici punto di riferimento fra i più sicuri e organizzati (sia a terra che in acqua) grazie all’accurata e costante sanificazione dei locali, ai dispositivi di distanziamento, alle aree dedicate alla Scuola Vela FIV e al pieno rispetto del Protocollo FIV per il contenimento del Covid 19.



La stagione agonistica del Club Nautico Versilia sarà aperta come da tradizione dalla Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, giunta quest’anno alla quarantaseiesima edizione. Sabato 20 e domenica 21 marzo, infatti, sarà un week end di grande vela per le imbarcazioni d’Altura, protagoniste nello specchio acqueo antistante il porto viareggino dell’appuntamento co-organizzato, in accordo con Fiv e Uvai, dal CNV e dalla LNI sez. di Viareggio, e con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio.



Oltre alla classica di inizio stagione, nel calendario agonistico 2021 del CNV, da marzo sino a novembre, spiccano importanti appuntamenti riservati alle Derive, alle imbarcazioni Orc, Gran Crociera e Open, alle Barche d’Epoca Classiche e alle Vele storiche, talvolta organizzati in collaborazione con la LNI Sez. Viareggio, la Società Velica Viareggina o il Circolo Velico Torre del Lago Puccini, a riprova dell’ottimo rapporto tra i sodalizi versiliesi: gradite riconferme come il XXV Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese (8-9 maggio) o il LVII Trofeo Emilio Benetti Historic Event I.S.C.Y.R.A (11-13 giugno), interessanti novità come il Trofeo Clan per la Classe Star (7-9 maggio) o la Regata Finn – Campionato Italiano Master (18-20 giugno), e molto altro ancora.



Proseguirà anche quest’anno l’attenzione del Club Nautico Versilia verso i giovani che saranno al centro di importanti regate come il VII Trofeo challenge Memorial Ezio Astorri (10-11 luglio), di iniziative mirate e del potenziamento della Scuola Vela Valentin Mankin nata nel 2016 dalla sinergia fra CN Versilia, CV Torre del Lago Puccini e SV Viareggina con la volontà di creare un ricambio generazionale nella Vela, di essere un volano per il turismo versiliese e di insegnare ai giovani non solo ad andare in barca ma anche ad amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.

Le costanti affermazioni della Squadra Agonistica, oltre a riempire di orgoglio, confermano la validità dell’iniziativa, premiando il lavoro e l’impegno svolto in questi anni.



Oltre alle regate, sono previsti, sempre nella massima sicurezza e nel pieno rispetto delle normative per il contenimento del Covid-19, iniziative culturali ed eventi collaterali ospitati nelle sale del Club Nautico Versilia, oltre a tutti i servizi offerti dalla Segreteria, dai Nostromi, dal Bistrot del Club Ristorante (riservato ai Soci) e dal Bar Bistrot del Club (aperto a tutti) con le prelibatezze dello chef Andrea Casanovi, il panorama mozzafiato e la cortesia dello staff.



Per il Club Nautico Versilia, quindi, sta per iniziare una nuova stagione con il vento a favore, da vivere insieme ai propri Soci, regatanti ed amici.