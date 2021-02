Campionato del Mondo Optimist, Riva del Garda confermata location dell’edizione 2021: al via un altro anno di grande vela giovanile

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Riva del Garda – Dopo un anno di stop forzato e il rinvio della manifestazione iridata Optimist a causa della pandemia, Riva del Garda si conferma sede dell’edizione 2021 del Campionato del Mondo Optimist e si appresta a rimettere in moto la macchina organizzativa che farà scendere in acqua, dal 30 giugno al 10 luglio 2021, i migliori giovani velisti del mondo.

L’evento clou della stagione Optimist torna a Riva del Garda dopo otto anni: nel 2013, infatti, sul Benaco si era imposto come Campione del Mondo, in una flotta di 259 giovani velisti, l’atleta di Singapore Loh Jia Yi, classe 1998.

A Riva del Garda si scoprirà chi seguirà invece il tre volte iridato Marco Gradoni, atleta del Tognazzi Marine Village che si è imposto come campione a Pattaya (2017), Limassol (2018) e Antigua (2019), divenendo il primo a compiere un’impresa del genere.

La nuova situazione globale pone gli organizzatori davanti a nuove sfide, ma non manca l’entusiasmo nelle parole del Presidente della Fraglia Vela Riva, Alfredo Vivaldelli: “Come Fraglia Vela Riva siamo molto contenti che la IODA e la Federvela turca, assegnataria del Mondiale 2021, abbiano lavorato di concerto per far si che questa prestigiosa manifestazione, che come sappiamo era prevista nel 2020, potesse effettivamente svolgersi sull’Alto Garda. Come Comitato Organizzatore siamo consapevoli dell’importanza dell’evento e delle difficoltà che la ben nota emergenza sanitaria porta con sé, ma siamo altrettanto consapevoli di avere le risorse umane, l’esperienza e le strutture necessarie per garantire a tutti divertimento e agonismo in un contesto protetto e sicuro“.

La manifestazione prenderà il via il 30 giugno 2021 e si concluderà il 10 luglio, tra qualificazioni, team race e finali. Le iscrizioni sono già aperte e possono essere perfezionate a questo link.

Il Campionato del Mondo Optimist 2021 è organizzato da Fraglia Vela Riva, Riva del Garda Fierecongressi, Garda Trentino e AICO – Associazione Italiana Classe Optimist.