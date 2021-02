Raduno Parasail a Malcesine per la classe 2.4 mR

Scritto da Redazione Altro, Italia, News, Regate, Sport

Nel rispetto dei protocolli Covid per la partecipazione ai raduni nazionali che prevedono la presentazione di un esito molecolare o rapido di negatività al virus sia per atleti che per i tecnici fatto nei 3 giorni precedenti, si è tenuto presso la FV Malcesine da lunedì 8 a sabato 13 febbraio alle ore 16 il raduno classe 2.4mR organizzato dal settore Parasail della FIV, presenti gli atleti della Società Canottieri Garda Salò Antonio Squizzato e Davide Di Maria. Al raduno a partecipato come aggregato, da martedì 9 febbraio, anche il tecnico Parasail per la XIV zona Davide Ballarini.

Si è trattato del primo appuntamento in vista della stagione 2021, che si spera possa partire con un minimo di regolarità. Gli obiettivi tecnici del raduno erano due: il lavoro sulla conduzione e sulle manovre fondamentali.

Per questi obiettivi, l’organizzazione della giornata curata dal tecnico federale prevedeva questa agenda:

ore 8.15/8.45 riscaldamento in palestra ore 9.30/12.30 uscita in acqua ore 14.30/17.00 uscita in acqua ore 17.30 debriefing e chiusura attività di giornata

Il programma è stato in gran parte rispettato grazie alle condizioni meteo che hanno permesso di lavorare nelle ore previste con condizioni di vento e onda prevalentemente proveniente da nord con intensità variabile tra i 10 ed i 25 nodi. Per due mezze giornate si è potuto lavorare con vento da sud con intensità variabile tra gli 8 ed i 13 nodi.

Il commento del tecnico Beppe Devoti: “Buono il lavoro svolto ed i progressi ottenuti dagli equipaggi durante la settimana. Di qualità il lavoro svolto in acqua basato soprattutto sulle manovre fondamentali virate ed abbattute a coppie variando spesso gli esercizi, giri di boa e conduzione nelle varie andature.

“Partenze con linee molto corte e campo delimitato per effettuare più manovre possibili sia durante la bolina che la poppa, regate molto corte con numero minimo di virate ed abbattute.”