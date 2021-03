Lorient ospiterà la partenza di The Ocean Race Europe

Il nuovo evento in acque europee, con protagonisti barche e velisti al top, partirà dalla località bretone di Lorient La Base

La città francese di Lorient in Bretagna è stata scelta come sede di partenza di The Ocean Race Europe.

Lorient, nel cuore della cosiddetta “Sailing Valley” bretone, ospiterà la partenza delle flotte IMOCA e VO65 per la prima tappa, con rotta sud nel celeberrimo Golfo di Biscaglia.

Sarà la prima volta che le due classi correranno insieme nell’ambito di The Ocean Race. E, per i team The Ocean Race Europe sarà il primo passo del viaggio verso l’edizione 2022-23 del giro del mondo in equipaggio e, per alcuni IMOCA, anche del Vendee Globe 2024 (il giro del mondo in solitario).

“Lorient ha ricoperto un ruolo importante nella storia di The Ocean Race, essendo stata sede di tappa molto amata nelle edizioni 2011-12 e 2014-15,” ha spiegato Johan Salen, Managing Director di The Ocean Race.

“Oggi Lorient diventa sede di partenza di un nuovo evento di carattere europeo, e quindi si apre una storia completamente nuova. Partiremo dal cuore di quella che è conosciuta come la Sailing Valley francese e dal cuore dell’Europa stessa, su una piattaforma sportiva unica, con l’obiettivo di stimolare al contempo un cambiamento verso un pianeta più sano.”

The Ocean Race Europe riunirà velisti e team internazionali di altissimo livello nelle due classi che saranno protagoniste anche della prossima edizione del giro del mondo, i monotipi VO65 e i tecnologici IMOCA 60.

Le due flotte regateranno in configurazione equipaggio completo su una rotta a tappe fra alcune delle città europee più note, dall’Atlantico al Mediterraneo, giungendo poi sul traguardo di Genova nella terza settimana di giugno.

La partenza da Lorient è programmata per l’ultimo weekend di maggio ed essendo la località base di molti IMOCA, Lorient La Base è molto adatta a dare il benvenuto a barche ed equipaggi prima della partenza di The Ocean Race Europe.

“Lorient La Base è orgogliosa di ospitare la prima tappa di The Ocean Race Europe. Con non meno di 50 società locali collegate al mondo della vela oceanica, Lorient Agglomération è uno dei territori di eccellenza della nautica.” Ha affermato Fabrice Loher, presidente di Lorient Agglomération e sindaco di Lorient. “Lorient La Base possiede tutti i vantaggi di un ecosistema consolidato al servizio dei più importanti team velici. Per questo viene scelta come base da molti skipper. La partenza di The Ocean Race Europe è un nuovo passo avanti nel consolidamento della reputazione della città come sede di incredibili regate oceaniche.”

Le flotte si riuniranno a Lorient in vista della partenza, a partire dal 28 maggio. Prima di giungere in Bretagna, la flotta dei VO65 prenderà parte al Prologo di The Ocean Race Europe, con start dal Mar Baltico all’inizio di maggio e una rotta che vedrà le barche puntare verso sud, prima di riunirsi a Lorient La Base con la flotta degli IMOCA.

Gli organizzatori di The Ocean Race Europe danno priorità alla salute e alla sicurezza di tutti i partecipanti e degli stakeholder e si impegnano a seguire tutte le prescrizioni e le restrizioni relative al Covid-19.

Foto: Y. Zedda