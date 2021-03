Prosegue l’attività delle Squadre della Scuola Vela Valentin Mankin

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

La Squadra Optimist ha ben figurato a Genova mentre i 420 si stanno preparando per Follonica

Viareggio/Torre del Lago- Proseguono le soddisfazioni dai giovani timonieri Optimist della Scuola Vela Valentin Mankin che nel fine settimana appena concluso si sono messi in evidenza all’International Genoa Winter Contest organizzata nelle acque genovesi dallo Yacht Club Italiano, con il patrocinio della FIV Prima Zona e la collaborazione delle Società del Comitato Circoli Velici Genovesi.



In particolare Eva Querzolo, alla sua prima regata, è salita sul podio, premiata come seconda femminile nella categoria Pre-Agonisti. Ma anche il resto della Squadra si è ben difeso malgrado le condizioni meteo marine e il vento che hanno permesso di disputare solo tre regate agli oltre 120 Agonisti e una sola prova alla ventina di Pre-Agonisti.



“Sabato, il vento alla prima bolina della prima regata era sui 12 nodi ma in seguito è aumentato fino a 15 con raffiche a 20 nodi e oltre.- ha commentato l’istruttore Stefano Querzolo -Nella seconda e terza regata, invece, il vento si è sempre mantenuto sopra i 15 nodi e, per questo motivo, i Pre-agonisti, dopo la prima prova, sono stati rimandati a terra. Nella giornata seguente, invece, il vento si è fatto attendere a lungo. Alla fine è stata data la partenza alle due Flotte Agonisti (Blu e Gialla) e ai Pre-agonisti ma solo la Flotta Blu (con Federico ed Ester) è riuscita a concludere la prova (anche se con una riduzione di percorso al cancello di poppa).

Le regate della Flotta Gialla (con Matteo e Giulio) e dei cadetti (Eva e Mattia), invece, sono state annullate (November) facendo rientrare tutti a terra. Pertanto anche la regata della Flotta Blu non è stata ritenuta valida per la classifica finale: peccato perché Federico aveva fatto un quinto. L’International Genoa Winter Contest 2021 si è così conclusa lasciando invariate le classifiche della prima giornata. Nella categoria Agonisti Federico Querzolo ha chiuso al 9° posto (18 punti; 11, 4, 3 i parziali, Flight Blue), Matteo Graziani al 35° (69 punti; 30, 18, 21 Flight Giallo), Giulio Romani all’86° (155 punti; 9,dnc,dnf Flight Giallo) ed Ester Bertolani al 107° (196 punti; 50, dnc, dnc, Flight Blue). Nei Pre-Agonisti, invece, Eva Querzolo, premiata come seconda femminile, ha chiuso al 5° posto mentre Mattia Valentini è dnc.”



Nel frattempo, il resto della Squadra Optimist e la Squadra 420 della Scuola Vela Mankin hanno proseguito gli allenamenti nelle acque del lago di Massaciuccoli in vista dei prossimi appuntamenti. Da giovedì a domenica prossimi (11-14 marzo), infatti, la Squadra 420 (Adalberto Parra-Arianna Fubiani, Adele Ferrarini-Emanuel Giordano, Chiara Mori-Irene Chimenti, Manuel Scacciati-Leonardo Giovannini, e Margherita Pezzella-Alessandro Mattiello) sarà impegnata nella trasferta a Follonica per la Regata Nazionale valida come prima prova della Coppa Italia (articolata su quattro tappe-regate nazionali tra i mesi di marzo e giugno, selezioni che permettono di accedere ai campionati Mondiale, Europeo e WS Youth).



Saranno possibilmente disputate complessivamente nove prove (con un massimo di tre al giorno) nello specchio acqueo antistante la sede del Gruppo Vela LNI Follonica. Saranno premiati i primi tre equipaggi classificati, il primo equipaggio Juniores, il primo equipaggio Under 17e il primo equipaggio misto. La Regata sarà valida se verranno disputate almeno tre prove valide.



La Scuola Vela Valentin Mankin è nel 2016 dalla sinergia fra Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e Società Velica Viareggina per promuove lo sport velico fra i giovanissimi (insegnando loro non solo ad andare in barca ma anche ad amare e rispettare il mare, il lago e il territorio) e per essere un volano per il turismo versiliese.