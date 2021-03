VELA/ELBA: TORNANO GLI SWAN S & S AL CVMM

Scritto da Redazione Eventi, Italia, News, Regate, Sport

Riparte la stagione della squadra agonistica giovanile

Marciana Marina (Elba) – Grande ritorno al Circolo della Vela Marciana degli Swan progettati dallo studio americano Sparkman & Stephens. Una nutrita flotta internazionale delle prestigiose imbarcazioni sarà sul campo di regata della cittadina elbana dal 23 al 27 giugno prossimi per dar vita al 9° S&S Swan Rendez-vous.

A pochi giorni dall’annuncio ufficiale sono già oltre 25 – provenienti da Italia, Belgio, Francia, Olanda e Svizzera – le imbarcazioni, i mitici “cigni” del mare finlandesi, che hanno confermato la loro intenzione a non mancare l’appuntamento.



“Siamo felici di poter ospitare ancora nel nostro circolo – ha commentato il presidente Enzo Danielli a nome anche di tutto il consiglio direttivo – questa prestigiosa manifestazione che, dopo tutti questi mesi di fermo dovuto all’emergenza sanitaria, vedrà di nuovo le nostre banchine ospitare una flotta numerosa e animarsi con la presenza degli equipaggi impegnati nelle regate”.

La S & S Swan Association di concerto con il sodalizio velico elbano, seppur con le limitazioni in essere al momento dovute all’emergenza sanitaria, ha già cominciato a lavorare all’organizzazione dell’evento che dopo sei anni (l’ultima edizione risale al 2015) torna a Marciana Marina.

“Questo che si terra’ nel 2021 sara’ il nostro 5° S&S Swan Rendez-vous organizzato a Marciana Marina – ha dichiarato Matteo Salamon, fondatore della S & S Swan Association – con gli amici del CVMM e suggellerà’ il ventesimo compleanno dell’Associazione.

C’e qualcosa di magico che lega Marciana Marina, il Circolo della Vela Marciana Marina e gli Swan disegnati da S&S, ossia le piu’ belle barche del mondo, bisogna essere a Marciana in quei giorni per capire e assaporare l’alchimia che si crea e che fa si che a pochi giorni dall’annuncio del Rendez-vous abbiamo già ricevuto 29 conferme di partecipazione!”.

La manifestazione che si svolgerà con il patrocinio del Comune di MM potrà contare sul supporto di Acqua dell’Elba, CarboWay,Moby/Toremar, Rigoni di Asiago, Ronstan/Andersen, James Robinson Taylor (fotografo ufficiale).

RIPARTE ANCHE LA STAGIONE DELLA SQUADRA AGONISTICA CVMM

Nel frattempo ripartirà anche la stagione della squadra agonistica giovanile del CVMM: in campo gli equipaggi della classe 420 e L’Equipe Evo impegnati nella prima Regata Nazionale 2021 (per entrambe le classi).

Due i team nella classe 420: uno formato da Antonio Salvatorelli e Paolo Arnaldi, l’altro composto da Giulia Costanzo e Thomas Trentini che scenderanno in mare a Follonica nei giorni 12/14marzo prossimi.

Anche nella classe L’Equipe Evo il colori del CVMM saranno rappresentati da due equipaggi: Zion Mazzei/Riccardo Coppo e

Linda Gipponi/Ana Allori. Il primo appuntamento stagionale è previsto nei giorni 27/28 marzo sul campo di regata di Loano.

Nella foto di repertorio la squadra agonistica giovanile CVMM nelle passata stagione