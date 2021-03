CIRCOLO DELLA VELA BARI: DOMENICA LA SQUADRA LASER A TARANTO PER LA SECONDA TAPPA DEL CAMPIONATO ZONALE

Scritto da Redazione Eventi, Italia, News, Regate, Sport

Torna in acqua domani la squadra Laser del CV Bari per lo zonale di Taranto, seconda tappa regionale. Dodici i velisti biancorossi che parteciperanno e che già oggi pomeriggio saranno lì per un allenamento di gruppo accompagnati dagli istruttori Riccardo Sangiuliano e Luca Bergamasco.

Organizzata dal Circolo Vela Azimuth, la regata vedrà arrivare nella città dei due mari circa sessanta laseristi da tutta la regione.

Per il sodalizio barese saranno due per la classe Laser Standard (Ilca 7), Ciro Basile e Martino Pettini; sei per la Laser Radial (Ilca 6): Ferdinando Conte, Alberto Divella, Alice Iorfida, Alessandro Maravalle, Paolo Pettini e Pietro Paolo Semeraro; e quattro per i Laser 4.7 (Ilca 4): Gabriele Amodio; Martina Cataldi; Vittorio Latrofa e Francesco Carlo Semeraro.