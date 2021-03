Meeting del Garda Optimist, rinviata a maggio l’edizione 2021: “Vogliamo che resti una festa della vela”

Riva del Garda- E’ notizia dell’ultima ora il rinvio a maggio dell’edizione 2021 del Meeting del Garda Optimist, regata dei record nel mondo della vela giovanile che, anche quest’anno come da tradizione, aveva trovato la sua collocazione nella settimana di Pasqua, dal 1° al 4 aprile 2021.

Sebbene l’ultimo decreto emanato dal governo Draghi consentisse lo svolgimento della manifestazione da un punto di vista normativo, preso atto del perdurare dell’emergenza sanitaria e soprattutto nella volontà di mantenere il Meeting del Garda un’occasione di divertimento, spensieratezza e ritrovo per i bambini che si riversano sull’Alto Garda da tutto il mondo, gli organizzatori hanno prudenzialmente deciso di rimandare lo start della 39° edizione al 20 maggio 2021.

“La decisione di rinviare la 39° edizione del Meeting del Garda Optimist, presa congiuntamente da tutti i membri dell’organizzazione, non è stata facile, ma doverosa e dettata dalla forte consapevolezza di dover tutelare la salute di tutti i partecipanti e dell’entourage che li accompagna – ha commentato il Presidente della Fraglia Vela Riva, per proseguire: – Il motivo fondamentale che ci ha spinto a prendere questa decisione, però, è stato quello di voler far rimanere il Meeting del Garda Optimist, come lo stesso nome ricorda, un’occasione di incontro, di aggregazione e condivisione, una festa della vela insomma. Le condizioni attuali non ci avrebbero permesso di mantenere queste promesse che sono l’anima della regata che da anni fa brillare il nome della Fraglia Vela Riva nel mondo, e da qui la scelta di temporeggiare un po’ e rimandare a maggio la 39° edizione”.

Start posticipato quindi al 20 maggio 2021, quando gli oltre cinquecento giovani velisti già registrati si sfideranno in due giorni di qualificazioni e due giorni di finali per scoprire i vincitori del 39° Meeting del Garda Optimist sia tra gli Juniores che tra i giovanissimi Cadetti.