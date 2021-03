The 36^ America’s Cup presented by PRADA: Day 04

Auckland (NZ)-Dopo un’attesa durata l’intero pomeriggio, la quarta giornata del Match finale della 36^ America’s Cup si chiude con un nulla di fatto. La brezza sul campo di regata A, lo stesso di ieri, non è mai entrata, se non all’inizio del pomeriggio, ma non abbastanza stabile in intensità da consentire lo svolgimento delle regate.

Il programma riprende domani, in calendario la prova 7 e 8, con condizioni di vento più sostenuto rispetto ad oggi, dai 10 ai 14 nodi da sud est.

Max Sirena, Skipper e Team Director

“Oggi la brezza ha faticato ad entrare e sapevamo che era una giornata con condizioni marginali in cui c’era il rischio di non regatare. In ogni caso, c’è sempre qualcosa da imparare, abbiamo provato alcune entrare diverse nel box pre-partenza, giusto per essere sicuri e pronti, provare il setup della barca. Comunque anche se vai in acqua e non regati impari qualcosa. C’è sempre qualcosa di positivo da portare a casa. Domani le condizioni dovrebbero essere buone e dovremmo essere in grado di navigare. Vedremo cosa succederà “.

Foto: Giulio Testa