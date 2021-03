The 36^ America’s Cup presented by PRADA: Day 05

15/03/21 - Auckland (NZL) 36th America’s Cup presented by Prada America’s Cup Match - Race Day 5 Emirates Team New Zealand, Luna Rossa Prada Pirelli Team 15/03/21 - Auckland (NZL) 36th America’s Cup presented by Prada America’s Cup Match - Race Day 5 Luna Rossa Prada Pirelli Team

Auckland (NZ)– Dopo l’annullamento delle competizioni nel quarto giorno, a causa del poco vento sul campo di regata, ad Auckland riprende il programma delle regate tra Luna Rossa Prada Pirelli e Emirates Team New Zealand nel Match finale della 36^ America’s Cup presented by PRADA.

Dopo la parità di 3-3, la giornata si chiude con due vittorie del team neozelandese che si porta in vantaggio sul 5-3.

Il campo E è stato lo scenario delle due regate, disputate con vento da Nord sui 13 nodi di intensità che nel corso del pomeriggio è sceso anche sugli 7-8 nodi, specialmente sulle boe di bolina.

Nella prima regata i neozelandesi si avvicinano alla linea di partenza e sono costretti a poggiare per non incorrere in una penalità per partenza anticipata, Luna Rossa con un perfetto time on distance, parte sopravvento ai kiwi e controlla tutta la prima bolina e la seconda poppa. Al primo cancello di poppa i neozelandesi riescono a fare separazione sulla destra del campo e a guadagnare metri che si trasformeranno in 58 secondi di vantaggio sulla linea di arrivo.

Anche nella seconda prova Luna Rossa esegue una buona partenza. Pochi secondi dopo la linea, la barca kiwi è costretta a rimbalzare sulla destra del campo, che sembra leggermente sfavorita. La prima bolina è condotta da Luna Rossa che gira il cancello di bolina con un vantaggio di 16 secondi. Nella prima poppa i neozelandesi riescono a recuperare ed avvicinarsi alla scia di Luna Rossa, ma durante una strambata cadono dai foil e riescono a riprendere il volo dopo oltre 3 minuti, consentendo a Luna Rossa di accumulare un vantaggio di oltre 4 minuti che svanisce nella seconda boa di bolina, quando le parti si invertono. Questa volta a causa di un calo di vento sulla boa di bollina, in manovra Luna Rossa scende dai foil e rimane bloccata in un buco di vento. I neozelandesi recuperano un gap di oltre due chilometri e sorpassano Luna Rossa, andando a vincere anche la seconda prova del giorno.

Domani si riprende con altre due regate alle 4.15 pm, ancora con condizioni di vento leggero.

Pietro Sibello, Randista

“Oggi abbiamo perso due punti. Però abbiamo dimostrato di saper tenere duro e in partenza abbiamo dato battaglia. Loro in queste condizioni sono sembrati più veloci di noi, soprattutto nella prima prova. Nella seconda regata, abbiamo eseguito un’altra partenza molto bella e anche in quel caso abbiamo lottato molto. Purtroppo c’è stato quell’errore nella seconda bolina dove siamo caduti dai foil in una virata con vento super leggero, in pieno calo e lì ci hanno superato e hanno portato a casa il punto. Domani è un altro giorno e lo spirito deve essere questo, lottare e tener duro fino alla fine.”