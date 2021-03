Alessandro Cirinei si aggiudica la Selezione Interzonale Optimist al Circolo Nautico Livorno

Successo per la tappa riservata alla II, III e IV Zona Fiv.

Sette regate in tre giorni sotto l’attenta regia del sodalizio labronico presieduto da Beppe Guarneri.

Livorno– Dopo tre intense giornate di regate, si è conclusa la Selezione Interzonale Optimist per i timonieri della II (Toscana, Umbria e provincia di La Spezia), III (Sardegna) e IV Zona Fiv (Lazio) nati dal 2006 al 2010, ben organizzata dal Circolo Nautico Livorno nelle acque antistanti l’Accademia Navale.



Oltre 120 giovani timonieri hanno portato a termine complessivamente sette prove: una venerdì, tre sabato e tre domenica. Tutte le attività, in acqua e a terra, si sono svolte nella più totale sicurezza e nel massimo rispetto delle disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla FIV.



La vittoria è andata ad Alessandro Cirinei (Tognazzi Marine Village) che, con sei primi e un secondo posto di giornata (6 punti), ha preceduto il compagno di circolo Niccolò Pulito (10 punti; 2,1,2,3,3,1,1) e i tre portacolori della LNI Ostia, Quan Adriano Cardi (15 punti; 8,1,2,1,5,4,2), Filippo Bassano (20 punti; 21,2,3,3,3,3,6) e Sara Anzellotti, prima femminile (21 punti; 3,5,3,9,1,3,6).



Nel corso della cerimonia conclusiva, alla presenza fra l’altro del Delegato Provinciale Coni Giovanni Giannone e del Presidente della Seconda Zona Fiv, Andrea Leonardi, sono stati premiati anche Niccolò Maria Sparagna (LNI Formia) come primo classificato dei nati nel 2010, le prime cinque timoniere classificate (Sara Anzellotti, Giada de Filippis, Giulia Finazzi, Margherita Busato e Elena Maria Gonnella) e Leonardo Recchioni Baiocchi (Tognazzi MV) al quale è stato consegnato il Trofeo Marco Simi come regatante più giovane (25/12/2010).



Ottimo il lavoro svolto dal Comitato di Regata presieduto da Roberto Lachi con Massimo Scarpa, Alessandra Virdis, Loretto Giusti, Giovanna Beducci, Giorgio Frisio, Riccardo Incerti Vecchi, Marcello Turchi, Giancarlo Pedani e Mauro Mambrini, e del Comitato delle Proteste presieduto da Giorgio Bolla con Luca Supplizi, Giuseppe Scognamillo e Matteo Chimenti.



“Tecnicamente è stata una regata molto bella, molto combattuta e difficile anche per il variare delle condizioni del vento e del mare.- ha commentato il Presidente regionale Toscana Umbria della Federazione Italiana Vela, Andrea Leonardi, intervenuto a Livorno -Per manifestazioni come questa è necessario ringraziare la Federazione Italiana Vela che, con l’adozione dei protocolli per il contrasto del Covid, ha reso possibile, anche in tempi come questi, lo svolgersi di queste bellissime giornate di sport. Ringrazio anche gli allenatori coinvolti in questa regata che hanno dimostrato una correttezza che fa onore al loro impegno sportivo.”



“Sono state delle belle regate, molto regolari- ha confermato anche Dario Domeneghetti, delegato della Classe Optimist per la II Zona -ottima l’organizzazione del C.N. Livorno che è stato bravissimo ad organizzare in poco tempo un evento come questo, soprattutto in un periodo come quello che stiamo attraversando.”



Soddisfazione anche da parte del Circolo Nautico Livorno e del neo presidente Beppe Guarneri che ha ringraziato i regatanti, gli accompagnatori e tutti coloro i quali hanno contribuito al successo della manifestazione: “Ringrazio il Presidente della II Zona Fiv Andrea Leonardi per averci proposto di organizzare questo prestigioso appuntamento riservato ai giovani timonieri. Questa è stata la prima manifestazione organizzata dal nuovo Consiglio Direttivo: l’abbiamo affrontata con tanto l’entusiasmo e impegno. La voglia di ospitare i giovani della Classe Optimist era davvero tanta.

Abbiamo potuto sfruttare appieno condizioni meteo favorevoli che ci hanno consentito di portare a termine sette regate esemplari dal punto di vista tecnico e formativo per i 123 giovani velisti partecipanti che hanno tenuto un comportamento esemplare sia in mare che a terra dimostrando di aver ben digerito le normative vigenti in termine di Covid. Il CNL è riuscito a portare a termine con un grande sforzo organizzativo un evento assegnatogli in tempi ristretti. E’ stata una bella festa, un evento che ha contribuito ad incrementare la grande voglia di vela e di libertà. Un ringraziamento particolare desidero rivolgerlo anche a Marcello Turchi per il suo impegno e la sua preziosa collaborazione e ai Bagni Nettuno per la grande disponibilità.”



Da questa Interzonale labronica passano quindi alle Selezioni Nazionali per i Campionati Europeo e Mondiale i primi 28 timonieri della classifica generale e cioè: Cirinei Alessandro (Tognazzi MV), Pulito Niccolò (Tognazzi MV), Cardi Quan Adriano (Lni Ostia), Bassano Filippo (Lni Ostia), Anzellotti Sara (Lni Ostia), Crocco Claudio (Delegazione Lni Formia), Sparagna Federico Maria (D.Lni Formia), Di Lascio Matteo (Lni Ostia), Frezza Federico (Tognazzi MV), Viti Gabriele Maria (Lni Ostia), Le Bihan Leon (Tognazzi MV), Ricci Alessandro Maria (Lni Ostia), Vanelo Leonardo (CV La Spezia), Iannielli Matteo (Lni Ostia), Casella Massimo (Tognazzi MV), Cosseddu Davide YC Olbia), Mattanini Giulio (Lni Follonica), Follesa Edoardo (YCCagliari), Sparagna Niccolò Maria (D Lni Formia), Germano Leonardo (Tognazzi MV), Sassi Laszlo Arturo (Cdv Roma), Silvestro Matteo (Cdv Roma), De Filippis Giada (Tognazzi MV), Finazzi Giulia Tan (Lni Ostia), Amendola Mikel (Lni Ostia), Giorgi Beniamino (CV Antignano), Bonifazi Samuele (CVTorre Lago Puccini) e Raimondi Matteo (YCOlbia).

La Selezione Nazionale sarà articolata in due tappe: la prima si svolgerà dal 21 al 25 aprile presso il C.N. Scarlino (Gr) mentre la seconda sarà ospitata sul lago di Garda al C.V. Torbole (Tn) dal 5 al 9 maggio.



Il Campionato Italiano Optimist 2021 si svolgerà a Cagliari dal 2 al 5 settembre, il Mondiale, invece, sarà a Riva del Garda dal 30 giugno al 10 luglio e l’Europeo a El Puerto de Santa Maria- Cadiz (Spagna) dal 20 al 27 giugno.