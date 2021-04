NELLA MARINA DELLA FIERA L’HEADQUARTER DI WATER SPORT CENTER DAL PROSSIMO AUTUNNO A GENOVA UNA PIATTAFORMA DEDICATA ALLA VELA ESTREMA CON SOLE IMBARCAZIONI RACING

In attesa della Grand Finale della Ocean Race nel 2023 e degli importanti appuntamenti di Ocean Race Europe e del Marina Militare Nastro Rosa Tour, Giro dell’Italia a vela, Porto Antico di Genova SpA si appresta a dare il benvenuto nel prossimo autunno a Water Sport Center, una piattaforma commerciale dedicata alla vela che prende spunto dal modello organizzativo e commerciale di PADI ( leader mondiale nella subacquea ) . Il Water Sport Center andrà ad arricchire le attività presenti all’interno della Marina della Fiera. Select Advisor, società di consulenza on-demand con sede a Milano e consolidata esperienza nel turismo, nello sport e nelle marine, è advisor dell’operazione.

Mission di Water Sport Center è la destagionalizzazione delle attività in mare, rendendole fruibili da un pubblico business e leisure 4 stagioni e 365 giorni l’anno.

Con una flotta di quattro Volvo Open 70s, un Volvo Open 60 – icone per i velisti di tutto il mondo, già protagoniste nella Whitbread e nella Volvo Ocean Race – e due catamarani Extreme 40, Water Sport Center opererà a 360° nei settori leisure, corporate e academy rivolgendosi a principianti, professionisti e aziende con soluzioni tarate per ogni esigenza, dalle crociere al team building, dalla giornata a bordo ai match race più sfidanti.

L’approccio competitivo alla vela, con l’organizzazione di regate aperte sia agli agonisti – che troveranno nelle basi di WSC il supporto tecnico e logistico necessario – sia l’approccio crocieristico rivolto ai velisti amatori che verranno formati a tutti i livelli, fino alla navigazione oceanica con istruttori di altissimo livello, saranno il cuore dell’attività che si svilupperà a bordo e a terra, in aule per lezioni, simulazioni e tattiche di regata, magazzini per lo stoccaggio di vele, attrezzature e materiali e di una clubhouse per la socializzazione di allievi ed equipaggi.

Per le aziende WSC proporrà esperienze incentive e imbarcazioni brandizzate a disposizione per eventi speciali, sempre supportati da un team di professionisti del settore MICE con una grande attenzione alle soluzioni hardware utilizzate e a prodotti racing innovativi.

La base di Genova sarà l’headquarter di WSC, che si sviluppa in totale su cinque basi, altre due in Italia – a Fiumicino e Punta Ala – e due in Spagna – a Valencia presso la King Marine, nella ex base di Emirates Team New Zealand, e a Puerto Calero, sull’Atlantico, nell’isola di Lanzarote – Canarie.