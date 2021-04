“Grand Tour” Italiano per la stagione organizzata da J/70 Italian Class

Milano– Si scaldano i motori in casa J/70 Italian Class, che per la stagione 2021 sta finalizzando l’organizzazione di un circuito di regate che, quest’anno più che mai, condurrà gli equipaggi in un vero e proprio Grand Tour d’Italia.

La stagione prenderà il via da una location inedita per la Classe J/70, la Marina di Nettuno, a pochi chilometri di distanza da Roma, la città eterna, che saprà affascinare i partecipanti con un inedito mix tra storia e sport.

L’evento di Nettuno, in programma dal 30 aprile al 2 maggio, sarà seguito da una tappa in Mar Adriatico: dopo la tappa di Ancona, nel 2018, la J/70 Cup farà base a Rimini, dall’11 al 13 giugno, grazie all’organizzazione congiunta con lo Yacht Club Rimini.

Il circuito italiano si svilupperà ulteriormente a luglio quando, dal 9 all’11, la Classe sarà ospite di una location cara ai velisti J/70, la Fraglia Vela Malcesine, sul Lago di Garda, già ospite nel 2019 del Campionato Europeo J/70, al termine del quale si era imposta ai vertici del ranking Petite Terrible di Claudia Rossi.

L’evento di Malcesine fungerà da warm-up per gli equipaggi che, nel mese di agosto, si vorranno cimentare nella partecipazione al Campionato del Mondo in California (7-15 agosto) o al Campionato Europeo in Danimarca (27 agosto-4 settembre).

Gran finale di stagione per la J/70 Cup sul Tirreno, dove tra l’1 e il 3 ottobre sarà incoronato non solo il vincitore del Campionato Italiano Open di Punta Ala, ma anche quello del Circuito J/70 Cup 2021, che succederà nell’albo d’oro a Mauro Roversi e alla sua J-Curve.

Tutti gli aggiornamenti sulle regate saranno pubblicati sulle pagine social e sul sito di J/70 Italian Class a questo link, dove è già possibile consultare il bando di regata ed iscriversi alla tappa di Nettuno.