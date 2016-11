AL MUHAIRI: ABU DHABI PROSSIMA ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TERMINAL CROCIERE

Scritto da Redazione Infrastrutture, News, Trasporti

Questa settimana Abu Dhabi ospita il Seatrade Middle East Cruise Forum, appuntamento importante per il settore crocieristico in cui il settore pubblico e private si incontrano per delineare le opportunità economiche di questo segmento mercato. Durante il Forum di apertura è arrivata la conferma che Abu Dhabi avrà il suo terminal crocieristico permanete presso il posto di Mina Zayed.

Sua Eccellenza Mubarak Al Muhairi, Direttore Generale, Abu Dhabi Tourism & Culture Authority (TCA Abu Dhabi), nel discorso di benvenuto ai delegati durante il Forum, (presso il Rosewood fino all’11 dicembre), ha confermato che entro il prossimo anno verrà deciso il concept design del terminal.

“È sempre stata palese la nostra intenzione di realizzare un terminal permanente. L’attuale terminal temporaneo è stato confermato come location ideale per la realizzazione di un nuovo terminal permanente da dedicare all’industria crocieristica” ha dichiarato Al Muhairi.

Durante il Forum Al Muhairi ha invitato i delegati, importanti decision-maker delle maggiori compagnie crocieristiche mondiali, a fornire input e suggerimenti nel processo di pianificazione .

“Vogliamo una struttura all’avanguardia che possa soddisfare tutte le vostre esigenze, sia dal punto di vista dei passeggeri che delle merci (magazzini standard e magazzini frigo) . È importante ascoltare le riflessioni di tutti voi”.

