L’ADSP firma un protocollo d’intesa con Cassa Depositi e Prestiti e Comune di Napoli. Obiettivo: supportare interventi infrastrutturali

Il Gruppo CDP, CDP Immobiliare, Fincantieri, Italgas, Snam e Terna firmano un Protocollo per lo sviluppo

della Città di Napoli

Napoli– Il Gruppo Cassa depositi e prestiti e le sue società partecipate CDP Immobiliare, Fincantieri, Italgas, Snam e Terna hanno sottoscritto con il Comune di Napoli e con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale un protocollo d’intesa che prevede un’azione organica integrata per lo sviluppo della città e dell’area metropolitana di Napoli.

Con la firma di oggi, le società del Gruppo s’impegnano ad affiancare le Istituzioni e il tessuto produttivo attraverso le seguenti attività: supporto finanziario al Comune; supporto alle infrastrutture e al loro sviluppo; sviluppo immobiliare; supporto alle imprese.

In particolare:

Supporto finanziario al Comune

CDP si impegna a valutare l’eventuale richiesta di rinegoziazione dei prestiti concessi in favore del Comune di Napoli, al fine di liberare velocemente risorse finanziarie da destinare all’estinzione anticipata di contratti derivati e alla realizzazione di investimenti a supporto del territorio.

Supporto alle infrastrutture

CDP e le società partecipate aderenti al Protocollo valutano di mettere a disposizione di Comune e AdSP Mar Tirreno Centrale i mezzi e le competenze necessarie per favorire lo sviluppo delle infrastrutture, fra cui:

know–how tecnico e capacità di progettazione di interventi infrastrutturali;

finanziamenti a favore di soggetti privati per la realizzazione di operazioni di interesse pubblico;

servizi di assistenza e consulenza nell’attuazione degli interventi infrastrutturali.

Gli ambiti d’intervento sono: la mobilità urbana per lo sviluppo di infrastrutture a supporto della mobilità sostenibile a gas naturale e biometano; lo sviluppo delle aree portuali, al fine di valutare la realizzazione di infrastrutture per la riduzione delle emissioni inquinanti nell’area portuale ed il potenziamento delle infrastrutture navalmeccaniche in concessione nell’area di Castellammare di Stabia; le reti di connessione, a sostegno di interventi per migliorare la qualità dei servizi di distribuzione gas e di trasmissione della rete elettrica; la transizione energetica, al fine di valutare la realizzazione di infrastrutture mirate alla riqualificazione energetica nell’ambito di progetti di recupero di quartieri o aree urbane.

Immobiliare

CDP Immobiliare è disponibile a supportare il Comune di Napoli nella valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune e a favorire l’avvio di programmi di rigenerazione urbana.

A questo proposito, CDP Immobiliare s’impegna a sviluppare il progetto di riqualificazione dell’ex Manifattura Tabacchi di via Galileo Ferraris con investimenti iniziali pari a circa 60 milioni di euro. Il progetto di valorizzazione – che punta a garantire un nuovo ambito urbano nella zona orientale di Napoli – comprende importanti opere di urbanizzazione per la Città oltre alla realizzazione di una caserma dei Carabinieri, importante presidio di legalità in un contesto urbano sensibile sotto il profilo della sicurezza pubblica. Nell’ambito della valorizzazione della “Manifattura Tabacchi” CDP Immobiliare individuerà inoltre un immobile idoneo a sviluppare iniziative nel campo della formazione, compresa una «Academy» volta ad indirizzare e formare figure e competenze professionali, anche in collaborazione con le società partecipate dal Gruppo CDP.

CDP Immobiliare, il Comune di Napoli e l’AdSP Mar Tirreno Centrale si impegnano inoltre a collaborare all’ elaborazione di studi e proposte progettuali relativamente ai seguenti immobili:

complesso monumentale dell’Albergo dei Poveri;

complesso immobiliare storico termale “Parco delle Terme di Agnano”;

“ex Magazzini Generali”.

Supporto alle Imprese

Al fine di supportare il tessuto imprenditoriale e favorirne l’accesso al credito, CDP si impegna a valutare l’attivazione di strumenti di garanzia anche di portafoglio a favore delle Pmi e a promuovere canali alternativi di finanziamento anche mediante operazioni di cartolarizzazioni, assistite da garanzie a valere su risorse pubbliche, sia nazionali che comunitarie.

Per potenziare il supporto al tessuto imprenditoriale e rafforzare la collaborazione con le istituzioni locali, CDP si impegna a valutare inoltre il potenziamento della propria sede già presente nella città di Napoli.

Il Protocollo per la della Città di Napoli costituisce un passo rilevante a supporto del Territorio da parte del Gruppo CDP e conferma – dopo l’azione a favore della Città di Genova avviata dallo scorso novembre – l’impegno previsto dal Piano industriale di favorire lo sviluppo economico e sociale anche sulla base delle specifiche esigenze e necessità delle diverse comunità locali, vera e propria spina dorsale del Paese.

