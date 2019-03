“PROPOSTA PER UN EDIFICIO DA ADIBIRE A TERMINAL PASSEGGERI SULLA BANCHINA 10 DEL PORTO DI BARI”: MARTEDI’ 26 MARZO ALLE 9.30 CONFERENZA STAMPA NELLA SEDE DI BARI DELL’ADSP MAM

Scritto da Redazione Infrastrutture, Italia, News, Trasporti

Bari-Martedì 26 marzo alle ore 9.30 nella sala conferenze dell’AdSP MAM, sede di Bari in via Cristoforo Colombo 1, il presidente, Ugo Patroni Griffi, e il direttore del Dipartimento Tecnico, Francesco Di Leverano, illustreranno il progetto di fattibilità tecnica ed economica “Proposta per un edificio da adibire a terminal passeggeri sulla banchina 10 del porto di Bari”.

All’incontro hanno assicurato la loro presenza il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il sindaco della Città Metropolitana, Antonio Decaro.

Sulla banchina n.10 del porto di Bari, infatti, l’AdSP MAM, ha previsto la realizzazione di un nuovo terminal, accogliente, moderno e funzionale al servizio sia del traffico passeggeri sia del traffico crocieristico, il cui trend positivo, nelle stime dell’Ente, sarà ulteriormente alimentato grazie al miglioramento delle strutture ricettive e dall’offerta di nuovi servizi portuali.

Leggi anche: