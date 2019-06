Revoca procedura aperta concessione demaniale Banchina Est San Bartolomeo

Si comunica che, con Decreto Presidenziale n.109 del 27/03/2019, è stata disposta la revoca della procedura aperta per l’assentimento della concessione demaniale marittima, per 15 anni, di aree e specchi acquei, in Località “Su Siccu” – Banchina est San Bartolomeo del Porto di Cagliari, da destinare alla nautica da diporto e noleggio imbarcazioni, attività sportiva, compresa attività didattica, teorica e pratica connessa con la nautica da diporto, servizi per gli utenti, compresa la realizzazione di un eventuale punto ristoro.

