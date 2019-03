AdSP MAcs:corso gratuito per Intermodal Terminal Manager

Scritto da Redazione Italia, Legislazione, News, Trasporti

L’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale insieme ad ER.I.C., Cluster dei nodi intermodali della regione Emilia-Romagna, promuove il Corso di Alta formazione per “Intermodal Terminal Manager”.

Il corso ha come obiettivo quello di creare profili professionali di taglio manageriale con specifiche competenze in ambito tecnico ed economico, con forte orientamento ai processi di internazionalizzazione e promozione dei servizi logistici, ferroviari e intermodali. Il corso offre una concreta opportunità di qualificazione di alto livello, in cui verranno coinvolte nell’erogazione delle docenze, le migliori competenze del settore in ambito accademico, manageriale e consulenziale.

Questa iniziativa segue quella del corso per “Terminal Operator” che ha riscosso grande successo tra i partecipanti e ha l’obiettivo di formare persone in grado di contribuire alla qualificazione e al rafforzamento del sistema delle competenze regionali in ambito logistico, ferroviario e intermodale.

La durata complessiva del Corso per “Intermodal Terminal Manager” è di 500 ore, 300 di aula e 200 di stage, con avvio previsto il prossimo 02 maggio 2019.

A dare attuazione al progetto formativo, interamente gratuito grazie al finanziamento del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna, saranno il Sestante Romagna, dove verrà svolta la didattica, e la Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica.

Per iscriversi occorre inviare entro il 10 aprile p.v. il CV unitamente alla scheda di iscrizione scaricabile dal sito http://www.ilsestanteromagna.it alla referente del corso Elena Strocchi via email all’indirizzo estrocchi@confindustriaromagna.it. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0544 210425.

Leggi anche: