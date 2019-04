Aumenta nei primi due mesi del 2019 il traffico commerciale nei porti della Campania

Nei primi due mesi del 2019 il traffico container cresce – nei porti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – in TEUs dell’8,4% ed in tonnellate del 3,5% rispetto al primo bimestre del 2018: in questo segmento di traffico è il porto di Napoli a far segnare il maggiore dinamismo, con una crescita in TEUs del 19,8% ed in tonnellate dell’11,7%.

Le rinfuse liquide segnano un incremento del 3,8% rispetto al primo bimestre del 2018, mentre, sempre nello stesso periodo, nelle rinfuse solide i volumi del porto di Napoli aumentano del 2,16%, rispetto ad una diminuzione dei volumi dell’1,97% nel porto di Salerno.

Nel segmento di traffico ro-ro si registra complessivamente, nei primi due mesi del 2019, un incremento dell’1,8% rispetto all’omologo periodo dell’anno precedente, con una dinamica interna al sistema portuale campano che vede in questo caso una crescita dei volumi nel porto di Salerno (+8,94%) ed una riduzione nel porto di Napoli (-8,92%).

Nel traffico passeggeri, ed in quello delle crociere, le dinamiche di traffico nei primi due mesi dell’anno non sono significative, in quanto i volumi realmente rilevanti si cominciano a registrare a partire dal mese di aprile in poi. Per ora i numeri portano segno negativo rispetto ai primi due mesi del 2018, ma le previsioni sull’intero anno per il segmento delle crociere indicano consistenti aumenti per Napoli e per Salerno.

