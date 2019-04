Riunione tra il Mit, la Commissione Europea e l’Agenzia per la Coesione Territoriale

Si è svolto presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’incontro tecnico fra il Mit, la Commissione Europea e l’Agenzia per la Coesione Territoriale per discutere lo stato di attuazione del Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti 2014-2020 in vista del prossimo Comitato di Sorveglianza.

Diversi gli argomenti proposti dall’Autorità di Gestione del PON-IR e relativi allo stato di attuazione e di avanzamento del Programma. In particolare, i lavori si sono focalizzati sull’attuazione degli interventi per le singole Linee di azione e sullo stato dell’arte delle attività delle Aree Logistiche Integrate, fornendo un focus sugli esiti del Tavolo Centrale di Coordinamento che si è riunito lo scorso 31 gennaio e sullo stato di avanzamento dei Grandi Progetti e sulle relative procedure.

Attenzione rivolta anche all’attività di Audit, che sta contraddistinguendo il PON-IR per qualità e attenzione, soprattutto in relazione all’audit di performance della CE, per la quale risulta unico tra i Programmi Operativi Nazionali ad aver ottenuto un esito positivo sull’affidabilità dei dati.

Ulteriori elementi di discussione sono stati l’avanzamento del Monitoraggio Ambientale e della strategia di Comunicazione del Programma, vale a dire i due ambiti dove il Programma si posiziona come best practice a livello nazionale.

