Porto Torres: via al bando per la concessione delle aree dedicate a Luna Park

Scritto da Redazione Infrastrutture, Italia, News, Trasporti

Una più efficace ed ordinata organizzazione degli spazi dedicati al divertimento, senza interferenze sulla viabilità e a maggior tutela della pubblica sicurezza. Sono questi gli obiettivi della procedura ad evidenza pubblica, indetta dall’AdSP del Mare di Sardegna e condivisa con l’Amministrazione comunale di Porto Torres, per l’individuazione di un operatore economico (singolo o sotto forma di raggruppamento di soggetti) che potrà posizionare, per circa due settimane, il luna park che animerà la Festa dei Martiri Turritani.

Da oggi e per i prossimi 23 giorni, dall’Albo pretorio della pagina web dell’Autorità di Sistema Portuale sarà possibile scaricare il bando e la relativa modulistica per poter presentare formale istanza di concessione per le giornate, comprese tra il 30 maggio ed il 13 giugno, dedicate alla “Festha Manna” della città portotorrese. Non più tre aree separate come in passato, ma una unica, pari a 5 mila metri quadri, ben delimitata nella darsena interna del Porto Commerciale (fronte ex Cormorano).

Una nuova disposizione degli spazi, questa, che consentirà, innanzitutto, una più agevole fruizione delle aree portuali da parte degli operatori e dei passeggeri, senza ingorghi e rallentamenti nelle operazioni di imbarco e sbarco; ma anche una maggiore sicurezza per i frequentatori del parco giochi. Aspetto non secondario, l’evidenza pubblica del bando, che assicurerà la giusta concorrenza di mercato.

Per l’ottenimento della concessione, infatti, si partirà da un valore complessivo a base d’asta di circa 1.241 euro dal quale i soggetti interessati potranno partire per formulare la loro offerta. Le domande, così come riportato sulla documentazione di gara, dovranno pervenire entro le 12 del 29 aprile prossimo, in busta chiusa, all’ufficio protocollo della sede di Olbia – Isola Bianca.

Da questo link è possibile accedere all’albo pretorio per visionare e scaricare il bando e la relativa modulistica.

Leggi anche: