Il Mediterraneo e la Via della seta: dall’emergenza al rilancio del porto e della città

Un convegno per discutere di presente e futuro

Martedì 16 aprile 2019, ore 9.30-13.00 e 14.30-18.30, presso la Sala del Capitano di Palazzo San Giorgio le associazioni Centro in Europa e Le Radici e le Ali e la Fondazione Casa America, discuteranno in un convegno dal titolo “Il Mediterraneo e la Via della Seta”, in collaborazione con l’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.

Due le sezioni: la prima metterà al centro la situazione del Porto e della città. Quali criticità? Quali iniziative. La seconda verterà sul futuro: il Mediterraneo e la Via della Seta quale possibilità di rilancio.

