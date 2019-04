YOUNGSHIP ITALIA INCONTRA GLI STUDENTI UNIVERSITARI E DI SCUOLA SUPERIORE NEL PORTO DI ANCONA

2019-04

Ancona- YoungShip Italia ha organizzato una giornata dedicata ai ragazzi che hanno scelto un corso di studi legato all’industria del mare. L’associazione, che persegue finalità sociali, culturali e didattiche, per promuovere lo sviluppo delle professioni marittime e portuali, del commercio e del trasporto nazionale ed internazionale, presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale, ha dedicato una mattinata ai ragazzi dell’Istituto Tecnico Nautico “Volterra Elia” (IIS Volterra Elia) , agli studenti dell’Università Politecnica delle Marche (facoltà di Ingegneria) ed ai ragazzi che frequentano un corso ITS con Fondazione Aerospazio Puglia per specializzarsi come “Tecnico superiore per la produzione e manutenzione del mezzo Nautico”.

Durante la mattinata, ci si è focalizzati sul raccontare l’associazione e trasmetterne il suo background, illustrare le imminenti iniziative che metterà in campo, e raccontare il mondo del lavoro del complesso settore marittimo. Non sono mancati i saluti di un rappresentante del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Rodolfo Giampieri, e del Comandante della Capitaneria di Porto di Ancona, C.P. Enrico Moretti, rappresentato dal C.F. Fabio Di Cecco, i quali hanno esposto le peculiarità della loro professione e delle Istituzioni che rappresentano, ed incoraggiato i ragazzi in merito al percorso di vita professionale che li attende.

Nel pomeriggio, si è svolta una visita presso lo stabilimento nel Porto di Ancona di Fincantieri S.P.A., organizzato in dettaglio dal dott. Fabio Marcaccio. Gli studenti e gli associati hanno avuto l’opportunità di conoscere e toccare con mano storia, modelli produttivi, tecnologie, sistemi, soluzioni progettuali e costruttive, di uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo.

“Ospitammo l’associazione YoungShip Italia già 4 anni fà, e siamo ben lieti di ospitare questo gruppo che cresce e che guarda avanti, essendo Young lavora per essere sempre più Young, espressione della massima rappresentanza del sistema portuale, il Presidente vi porta i saluti e mi ha chiesto di esprimere massima apertura a quelle che sono le istanze che provengono da un’associazione del genere”, Guido Vettorel, sviluppo e promozioni, Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale. Prossime iniziative Youngship Italia: Adriatic Sea Forum (30-31 Maggio 2019), Genoa Shipping Week (24-30 Giugno 2019).

Si ringrazia, inoltre, per la realizzazione, il dott. Pennacchioni di Unipol Sai.

