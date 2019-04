Il Propeller Club Port of Salerno organizza il VI Corso di Diritto della Navigazione

Venerdi 26 aprile partirà la sesta edizione del Corso di Diritto della Navigazione organizzato dal Propeller Club Port of Salerno organizzato in partnership con Legal Professional Network , AIGA Laboratorio di Formazione Forense e AIGA Sezione di Salerno. Articolato in tre sessioni si svolgerà alla Lega Navale Sezione di Salerno – Porto Turistico “Masuccio Salernitano”.

Oggetto del corso un argomento di scottante attualità : la ricerca ed il soccorso di persone in mare nei suoi aspetti internazionalistici, comunitari e interni. L’appuntamento formativo è accreditato dal Consiglio Nazionale Forense e, agli avvocati che parteciperanno, saranno attribuiti 3 cf per ogni sessione.

Oltre all’approfondimento della normativa in tema del soccorso ci sarà un focus sulle migrazioni nel Mediterraneo ed il diritto applicabile nelle molteplici sfaccettature di un fenomeno che sta infiammando il dibattito giuridico teso a dirimere il conflitto tra diritto internazionale del mare e tutela dei diritti umani.

