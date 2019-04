Il 29 aprile ad Anversa: Northern Range vs. Mediterranean Maritime Cluster

SRM interverrà durante i tre giorni di visite e incontri nei porti di Anversa e Rotterdam, tra il 28 e il 30 aprile prossimi, organizzati dall’International Propeller Club. La missione coinvolgerà una cinquantina di big dell’industria marittima italiana.

Fra gli altri Mauro Coletta (direttore generale del ministero dei Trasporti), Andrea Cosulich, Fabrizio Vettosi, Riccardo Fuochi, Alessandro Panaro e i presidenti di Port Authority Andrea Agostinelli, Massimo Deiana, Francesco Di Majo, Daniele Rossi, Pietro Spirito.

Alessandro Panaro, SRM, parteciperà al convegno del 29 aprile, dal titolo Northern Range vs. Mediterranean Maritime Cluster. A vision about port & shipping trends and strategies.



