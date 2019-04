5^ Conferenza Internazionale & ExpoGNL

The Small Scale LNG Use, Euro-Mediterranean Conference & Expo, in programma a Napoli, Mostra d’Oltremare il 15-16 maggio 2019 è l’appuntamento internazionale di ConferenzaGNL®, iniziativa nata per promuovere la filiera del GNL di piccola taglia, promossa e organizzata da Mirumir in collaborazione con WEC Italia.

Un ruolo strategico nella transizione energetica

Gli usi diretti del GNL di piccola taglia nei trasporti e nell’industria non sono più solo una promessa, ma una solida realtà della transizione energetica globale. Esperti di spicco, rappresentanti delle principali agenzie internazionali e società di consulenza ne illustreranno lo stato dell’arte. È la prima volta nella storia economica mondiale che un nuovo carburante si diffonde simultaneamente in tutti i continenti. Ci sono ancora caratteristiche regionali da valutare e condividere. Le turbolenze politiche e commerciali globali spingono verso l’indipendenza e la sicurezza delle forniture energetiche di cui il GNL è protagonista.

Molte applicazioni, una visione

La contaminazione e l’integrazione tra i vari settori favorisce e accelera il progresso dell’intero settore, guidato da obiettivi ambientali ed economici. I rappresentanti dei principali produttori e utilizzatori del mondo illustreranno le ultime innovazioni nel trasporto marittimo, nel trasporto terrestre pesante, nelle industrie e nelle reti cittadine. Per la prima volta parleremo anche del trasporto ferroviario e dei vettori spaziali. Interventi e tavole rotonde gestite dai giornalisti internazionali più esperti.

Innovazione tecnologica, la chiave del successo

I limiti alle emissioni di inquinanti e agli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 esercitano un’enorme pressione sulle tecnologie GNL. Tutti i motori e gli accessori devono essere ripensati e migliorati, il 2020 sta arrivando, si pensa al 2030 ma la massima attenzione è 2050. L’International Conference descriverà e affronterà i problemi di tutte le principali tecnologie che stanno determinando il successo mondiale degli usi diretti di GNL: celle frigorifere, valvole criogeniche, micro-liquefazioni, motori ibridi (GNL ed elettricità, GNL e idrogeno con celle a combustibile), erogatori self-service, tecnologie Ship to ship, tecnologie Truck to ship, tecnologie di carico, prevenzione e controllo delle emissioni, processi digitali GNL, processi virtuali GNL.

Bio-GNL, ospite speciale

I maggiori esperti parleranno di bio-GNL. Quest’area sta diventando un potente motore per lo sviluppo di tutti gli usi diretti del GNL. Bio-GNL mescolato al normale GNL riduce ulteriormente le già eccezionali prestazioni ambientali. Il Bio-GNL appare come l’ultimo stadio della transizione energetica, nella transizione tra energie fossili ed elettricità da fonti rinnovabili. Il Bio-GNL è il protagonista dell’economia circolare, il più grande impegno di tutti i cittadini del mondo per garantire il futuro alle nuove generazioni.

Expo GNL

All’interno del 3°ExpoGNL, interamente dedicato al GNL di piccola taglia, verranno illustrate in dettaglio tutte le tecnologie al centro della discussione affrontata durante la 5^ Conferenza Internazionale, anche attraverso dimostrazioni di prodotto e di servizio.

http://www.conferenzagnl.com

