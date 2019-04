DEPOSITO GPL, COMUNE DI CHIOGGIA E AUTORITA’ DI SISTEMA AL MISE PER FARE CHIAREZZA

Scritto da Redazione Authority, Infrastrutture, Italia, News, Trasporti

Roma-Si è tenuto stamane a Roma presso gli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico l’incontro tra funzionari apicali del MISE e del MIT e una delegazione veneta composta dal Sindaco di Chioggia, Alessandro Ferro, dal Vicesindaco Marco Veronese e dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Pino Musolino.

La riunione era stata richiesta congiuntamente dal Sindaco Ferro e dal Presidente Musolino al fine di ricevere dai ministeri di riferimento indicazioni precise riguardo al deposito costiero di GPL in corso di realizzazione a Chioggia, in modo tale da permettere agli Enti coinvolti di sbloccare una situazione di stallo amministrativo e di lavorare in sintonia e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti a favore del rilancio e dello sviluppo dello scalo portuale clodiense.

Gli interlocutori dei due ministeri hanno convenuto con i rappresentanti locali sulla necessità di procedere all’individuazione di un percorso tecnico e amministrativo che aiuti a giungere ad una soluzione, esprimendo la volontà di fare chiarezza sulla situazione e ripercorrendo passo per passo l’iter amministrativo che ha condotto alla realizzazione dell’impianto. L’obiettivo è impostare nel più breve tempo possibile un percorso condiviso che possa garantire una soluzione praticabile.

Leggi anche: