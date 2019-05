Interporto Bologna: una viabilità migliore a nord con l’apertura di un nuovo varco di accesso

Scritto da Redazione Infrastrutture, Italia, News, Trasporti

Sottoscritto un Protocollo d’intesa per l’apertura di un secondo varco di accesso all’interporto ed il miglioramento della viabilità circostante

Firmato il Protocollo d’intesa tra Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana, Comuni di Bentivoglio e San Giorgio di Piano e Interporto Bologna, che prevede l’apertura di un accesso a nord dell’Interporto e la riorganizzazione della relativa viabilità.

Gli interventi prevedono la realizzazione di 5 rotatorie in corrispondenza di via Santa Maria in Duno, via Panzacchi, via Marconi, la Strada Provinciale SP 4 Galliera e la Strada Provinciale SP 44 Bassa Bolognese.

Tali opere permetteranno di collegare adeguatamente l’interporto con il territorio circostante, migliorando lo stato attuale delle strade ad aumentando la sicurezza dell’infrastruttura.

