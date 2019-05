GNV: proclamato dai Sindacati stato di agitazione a Genova

Uiltrasporti con Filt Cgil e Fit Cisl, ha proclamato lo stato di agitazione del personale di terra e di bordo di GNV, per l’insufficienza del personale di bordo, obbligato a straordinario non retribuito ed a svolgere mansioni non consone alla qualifica; per gli inascoltatii ripetuti reclami in merito all’uso non previsto dal CIA di autobus di linea per lo spostamento del personale marittimo; per i ripetuti tentativi di far svolgere pratiche operative non autorizzate; per l’insufficienza del personale operante in biglietteria ed i problemi organizzativi derivanti; per le condizioni di lavoro (turni, inquadramento, mansioni etc.) in cui è costretto ad operare il personale portuale.

