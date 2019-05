START UP INNOVATIVE E GIOVANI IMPRESE SI PRESENTANO AL MONDO DELLO YACHTING E DELLA NAUTICA

Scritto da Redazione Eventi, Italia, Nautica, News, Trasporti

Al Versilia Yachting Rendez-vous, la “passerella” Retic, rete transfrontaliera Italia/Francia specializzata nell’incubazione di progetti

Viareggio-Facilitare la connessione tra il porto e l’entroterra con un’app per il noleggio di charter che offrono esperienze uniche e percorsi ad hoc; trasformare una fotografia o un messaggio in una vecchia cartolina delle vacanze; proteggere i propri dati da attacchi informatici; generare energia attraverso un ammortizzatore d’ormeggio.

Sono solo alcuni dei progetti che verranno presentati al workshop tecnologico INNOVAZIONE E ICT: NUOVI MODELLI DI SVILUPPO IN RETE, in programma venerdì 10 maggio (alle 14) al Navigo Garden, durante il Versilia Yachting Rendez – Vous (in programma da giovedì 9 a domenica 12 maggio) da parte di otto nuove start-up che fanno parte di RETIC, la Rete transfrontaliera – creata sull’asse Italia – Francia – tra soggetti specializzati nei servizi di pre-incubazione e incubazione (compresi i servizi di post-incubazione) di giovani imprese nel settore delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione applicato alle filiere di nautica, turismo ed energia. La sfida di RETIC è semplice e allo stesso tempo ambiziosa: creare un ecosistema virtuoso grazie al quale potenziali imprese di prodotti ad alto contenuto tecnologico possano nascere e consolidarsi.

Al centro della conferenza un’animazione tra le imprese di RETIC, nuove imprese nel settore ICT e interlocutori del mondo yachting con l’obiettivo di un generale confronto tra un emergente innovazione tecnologica (spesso giovanile) e un settore di alto livello come la nautica dei megayacht.

Infatti grazie a RETIC le start-up coinvolte nel progetto vengono orientate fin dalla loro nascita nella scelta dei servizi di base e dei business plan e sostenute nello sviluppo delle proprie potenzialità. L’interazione tra i soggetti del network avrà come principali beneficiari gli aspiranti imprenditori, le organizzazioni economiche, le Università, i centri di ricerca e gli incubatori; saranno rivolti, con un approccio bottom-up, da un lato a far emergere nuove idee imprenditoriali, dall’altro a individuare modalità innovative di accompagnamento alla nascita dell’impresa.

Durante l’incontro al VYR le start-up di RETIC avranno l’opportunità di presentarsi in una sorta di passerella e confrontarsi con le migliori aziende della nautica per presentare i propri progetti e offrire i propri servizi. Un’occasione di business unica pensata e organizzata da NAVIGO che ha supportato la progettazione e il Matching delle innovazioni emerse con l’imprenditoria e la filiera dello yachting a supporto dei risultati del progetto di cui sono partner le seguenti istituzioni:

Polo Tecnologico Lucchese in qualità di capofila, Promo P.A. Fondazione, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Fondazione ISI – Fondazione di partecipazione per l’Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale, Navigo Sardegna, Sardegna Ricerche, Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice et Cote d’Azur.

Le imprese che presenteranno i propri progetti sono durante il workshop sono:

Enjoy Your trip, Emotion srl, Haruspex srl, Seamuster, Seares Srl, TOI Srl – Things On Internet, Tree Tower, Triscovery S.r.l..

Il Versilia Yachting Rendez – vous si terrà dal 9 al 12 maggio a Viareggio, è organizzato da Fiera Milano con il supporto del partner strategico Nautica Italiana, in collaborazione con il Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana, con il sostegno e il supporto di Regione Toscana, Toscana Promozione e Comune di Viareggio, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi, Comune di Lucca e Comune di Pietrasanta. Gli eventi del Navigo Garden sono organizzati con il sostegno della Camera di Commercio e Lucca Promos.

Leggi anche: