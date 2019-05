OSSERVATORIO CARGO AEREO: GLI AEROPORTI ITALIANI SONO COMPETITIVI RISPETTO A QUELLI EUROPEI PER INFRASTRUTTURE, TRAFFICO, SERVIZI E INVESTIMENTI?

Scritto da Redazione Eventi, Italia, News, Trasporti

La risposta in un’analisi approfondita dello stato dell’arte del cargo aereo in UE commissionato dal CLUSTER CARGO AEREO a ERNST & YOUNG

LA PRESENTAZIONE MARTEDÌ 21 MAGGIO A MILANO

Con l’obiettivo di offrire uno strumento valido di analisi del settore e del mercato a disposizione degli operatori e, allo stesso tempo, avere dati utili (standard, tendenze e best practice consolidate a livello internazionale) per avviare un dialogo costruttivo con le amministrazioni pubbliche e i gestori delle infrastrutture, il Cluster Cargo Aereo (ANAMA, Assaeroporti, Assohandlers e IBAR) ha avviato nel 2018 il progetto dell’Osservatorio Cargo Aereo.

Il primo studio dell’Osservatorio “Il trasporto aereo merci in Italia: efficacia ed efficienza rispetto ai principali competitor europei”, realizzato in collaborazione con EY, si è posto l’obiettivo di raccogliere dati sui due principali aeroporti cargo italiani – Milano Malpensa e Roma Fiumicino – per valutarne la competitività rispetto alle principali realtà aeroportuali europee: Amsterdam, Bruxelles, Parigi, Madrid, Francoforte, Monaco, Lipsia, Liegi, Lussemburgo e Zurigo.

Questi gli aspetti analizzati e approfonditi dallo studio di EY, per i 12 scali inseriti nel panel:

1. l’infrastrutturazione aeroportuale dedicata al cargo (piste, magazzini, aree dedicate per tipologie di merci, etc.), il quadro delle concessioni sottostante e le best practice adottate;

2. l’offerta aeroportuale cargo nell’ultimo decennio in termini di: trend di flussi (articolato per full cargo e belly cargo) numero di rotte complessivamente servite e principali origini/destinazioni;

3. l’operatività degli scali: gli attori pubblici e privati coinvolti, gli orari di operatività e i servizi offerti (merci pericolose, pharma, etc.), gli aeroporti best in class sull’efficienza e l’esistenza di indicazioni preliminari sui livelli di saturazione degli scali;

4. eventuali iniziative di efficientamento e sviluppo messe in atto negli ultimi anni e quelle in programma, per incrementare il livello di attrattività dell’aeroporto;

I contenuti dello studio verranno presentati durante il convegno “Osservatorio Cargo Aereo: diamo i numeri!”, organizzato dal Cluster Cargo Aereo martedì 21 maggio a Milano (Alcatraz, via Valtellina 25) alle ore 16.30.

Durante il convegno interverranno:

-il Presidente di ANAMA, Marina Marzani;

-la capo progetto per Ernst & Young; Antonella Scardino

-il Direttore Generale di Enac, Alessio Quaranta;

-il Direttore Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Gianfranco Brosco.

Leggi anche: