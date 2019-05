Propeller Club Port of Brindisi: FUTURI del porto e della città di Brindisi

Scritto da Redazione Eventi, Infrastrutture, News, Trasporti

Il percorso del Propeller Club Port of Brindisi continua nella sua missione e ha programmato un nuovo incontro per il giorno 24 Maggio a partire dalle ore 17,30 nella sala Colonna del Palazzo Granafei – Nervegna di Brindisi.





Il tema dell’incontro sarà :

‘’ FUTURI del porto e della città di Brindisi, sostenibilità ambientale tra tradizione e innovazione ‘’



Sì. FUTURI, perché tante sono le possibilità e opportunità di sviluppo del nostro porto, se si ha voglia di farle. L’importante è discuterle, coordinarle, ma soprattutto condividerle tutti insieme.

Per questo abbiamo voluto invitare a confronto “tecnico politico” per il giorno 24 di Maggio il Sindaco di Brindisi, Ing. Riccardo Rossi , il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale MAM, Prof. Ugo Patroni Griffi, con due relatori importanti nella specifica materia: il Direttore Generale MIT, Dr. Mauro Coletta e il Professore Franco Karrer, urbanista ex Presidente Consiglio Superiore LLPP.

E’ un momento di transizione poco felice questo che stiamo vivendo, dal post industriale alla innovazione tecnologica digitale e alla sostenibilità delle infrastrutture, che sicuramente va vissuto senza contraccolpi negativi per l’economia e l’occupazione della nostra Città.

Noi, come Propeller Club, nel nostro piccolo, dobbiamo continuare ad interessarci del nostro Porto e della nostra Città per scuotere gli animi e le coscienze di coloro che guardano al raggiungimento dello sviluppo in generale; e perché, siamo stati testimoni di anni bui vissuti e sono stati tanti; ma, la ripresa ha poi premiato e premierà chi ha avuto e avrà fiducia nelle potenzialità portuali della nostra Città di mare, facendoci trovare pronti con strutture e servizi adeguati ai cambiamenti in atto che il settore dello shipping e della logistica sta attraversando.

Il presidente

Adriano Guadalupi





Leggi anche: