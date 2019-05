SAVE THE DATE: 20 maggio 2019, Palazzo San Giorgio, il convegno “Da Marco Polo a Cristoforo Colombo”

La Nuova Via della Seta arriva (anche) al porto di Genova (oltre che a Venezia e a Trieste)

l porti ‘uniti’ di Genova e Savona possono essere gateway macro-regionali (Europa) e hub terminali della Nuova Via della Seta in concomitanza e in termini complementari al binomio portuale Nord Adriatico (Venezia e Trieste) come da Memorandum nel recente Accordo Bilaterale Italia-Cina del 22 marzo 2019.

Programma del convegno “Da Marco Polo a Cristoforo Colombo”

Con la partecipazione del Vice Ministro dei Trasporti Edoardo Rixi si terranno i lavori del convegno Da Marco Polo a Cristoforo Colombo La Nuova Via della Seta arriva (anche) al porto di Genova (oltre che a Venezia e a Trieste)

Genova 20 maggio 2019 ore 9.30 ÷ 13.00

Palazzo San Giorgio, Sala Capitani

modera Angelo Scorza Direttore Ship2Shore

9.30 Registrazioni

10.00 Prima sessione  Paolo Emilio Signorini, Presidente AdSP Mar Ligure Occidentale  Pino Musolino, Presidente AdSP Mare Adriatico Settentrionale  Augusto Cosulich, A.D. Fratelli Cosulich SpA  Paolo Cornetto, Managing Director APM Terminals  Gustavo Gagliardi, Direttore Cet-Cobormed  Adriano Giannola, Presidente Svimez

11.15 Seconda sessione  Luigi Merlo, Presidente Federlogistica  Fabrizio Vettosi, Managing Director VSL  Riccardo Fuochi, Presidente Italy-Hong Kong Business Association  Stefania Passaro e Roberto Ciccarelli, Consulenti finanziari Family Office Azimut

12.00 Interventi  Giovanni Mondini, Presidente Confindustria Genova  Gian Enzo Duci, Presidente Federagenti  Stefano Messina, Presidente Assarmatori

12.30 Conclusioni

13.00 Cocktail

