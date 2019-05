SRM rappresenta l’Italia all’Espo Conference 201: Livorno 23 – 24 maggio

Alessandro Panaro, Head of Maritime and Energy Department, SRM, interverrà all’Espo Conference 2019, la conferenza annuale dell’Organizzazione dei Porti Europei. Espo Conference quest’anno si terrà tra il 23 e il 24 maggio, a Livorno, principale porto dell’Autorità Portuale del Nord Tirreno. Panaro rappresenterà l’Italia nel Country profile, attraverso un’analisi dell’economia marittima italiana.

L’evento richiama ogni anno rappresentanti delle istituzioni ed esperti di settore provenienti da tutta Europa. Dopo le precedenti 15 edizioni di successo, la Conferenza Annuale di ESPO è diventata un punto d’incontro per l’industria portuale europea e per i responsabili delle politiche dei trasporti. La conferenza è caratterizzata da relatori di alta qualità, permette dibattiti aperti su argomenti che sono in cima all’agenda dei porti e comprende molteplici eventi di networking. Si tratta di un’opportunità unica per l’industria, le parti interessate e la scena politica europea di incontrarsi, discutere e imparare gli uni dagli altri.

