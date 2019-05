Venezia si conferma tra i più importanti porti in Europa per i traffici breakbulk

Break Bulk Europe 2019

Venezia si conferma tra i più importanti porti in Europa per i traffici breakbulk, e registra, nel 2018, 900 colli eccezionali movimentati.

E anche quest’anno il Porto di Venezia sarà presente alla più importante fiera europea di settore, BreakBulk Europe 2018, in corso a Brema dal 21 al 23 maggio.

La delegazione veneta, presente con uno spazio espositivo e coordinata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, comprende una nutrita rappresentanza di operatori degli scali di Venezia e Chioggia.

Tra le attività promozionali legate alla partecipazione alla fiera, il 22 maggio si terrà una presentazione delle migliori performance del 2018, con l’illustrazione – proprio da parte degli operatori veneziani – di 5 importanti case history che mettono in evidenza l’eccellenza dello scalo veneziano quale gateway ideale per le breakbulk e in particolare per i colli eccezionali. L’evento sarà coordinato dal Capo Ufficio Stampa della fiera, Leslie Meredith.

