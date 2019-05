Fiera Transport Logistic 2019 di Monaco

Dal 4 al 7 giugno 2019, Monaco di Baviera ospiterà Transport Logistic, la fiera leader a livello mondiale per logistica, mobilità, IT e gestione della catena di approvvigionamento. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale parteciperà anche quest’anno alla manifestazione fieristica; la novità è che vi parteciperà con un proprio stand e congiuntamente all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

Il Transport Logistic è una grande opportunità di business e di incontro fra fornitori e buyer. Sempre in crescita il numero di espositori che quest’anno saranno 2.360 e 60.726 saranno i visitatori provenienti da 123 nazioni e regioni. La fiera riunisce sotto la propria piattaforma B2B i principali fornitori di servizi logistici ed i clienti ad essi interessati. In particolare, per quanto riguarda i trasporti marittimi, la fiera ospita le aziende di servizi legati alle compagnie di navigazione oceanica (merci generiche, trasporto di container, trasporto roll-on/roll-off, rinfuse, merci refrigerate, trasporto marittimo a corto e lungo raggio), ed ai servizi logistici dei porti e degli interporti.

Inoltre, durante la fiera si organizzeranno seminari e conferenze tenuti da più di 200 esperti del settore che tratteranno tutti i temi legati alla logistica, i trend di mercato e le nuove sfide per gli anni a venire.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale partecipa alla manifestazione fieristica Transport Logistic per supportare e promuovere l’intera gamma di servizi delle aziende di logistica e trasporto marittimo del Porto di Catania ed Augusta.

