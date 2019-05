Nuova clausola sulla sicurezza informatica di BIMCO

Copenaghen – Il comitato di documentazione di BIMCO ha concordato una nuova clausola standard sulla sicurezza informatica che impone alle parti di implementare procedure e sistemi di sicurezza informatica per contribuire a ridurre il rischio d’incidenti e mitigare le conseguenze in caso di violazione della sicurezza. Il rischio informatico per una nave moderna in navigazione è un problema molto serio, capace di compromettere i dati navigazionali e commerciali dell’intera spedizione.

BIMCO, consapevole di questi rischi e pericoli per la sicurezza di una spedizione marittima, aveva emanato la 3a edizione delle “Linee guida” sulla gestione del rischio informatico per l’intero settore dello shipping.Tutte le compagnie di navigazione dovrebbero implementare i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza (SMS) di protocolli informatici per affrontare il rischio da cyber, consci però che i criminali informatici stanno crescendo.

E proprio sulla scia dei recenti e costosi incidenti di sicurezza informatica che hanno coinvolto grandi compagnie di navigazione, la sicurezza informatica è diventata un punto focale nell’industria marittima. In materia di sicurezza informatica, BIMCO ha una posizione di leadership, grazie al suo ruolo attivo presso l’IMO e per questo ha emesso una nuova clausola. La clausola è stata scritta da una piccola squadra di redazione, con rappresentanti di armatori, Club P & I e uno studio legale, e sarà pubblicata nei prossimi giorni di giugno.

Questa nuova clausola si è resa necessaria per affrontare le questioni contrattuali che possono derivare da un incidente di sicurezza informatica. La clausola è redatta in un linguaggio ampio e generico che consente di utilizzarlo in un’ampia gamma di contratti e in una serie di contratti per una facile applicazione back-to-back. Si spera che la clausola assisterà le parti nell’ottenere un’assicurazione a prezzi accessibili per la loro esposizione alla sicurezza informatica, visto che si introduce un limite alla responsabilità per le violazioni.

Si è imposto alle parti di tenersi reciprocamente informate se dovesse verificarsi un incident4e di sicurezza informatica e di condividere qualsiasi informazione pertinente, che potrebbe aiutare l’altra parte a mitigare e risolvere un incidente rapidamente. Questo sarà fatto attraverso un processo di notifica duplice. In primo luogo, attraverso una notifica immediata da parte della persona che sa di un incidente per l’altra parte.

In secondo luogo, attraverso una notifica più dettagliata una volta che la parte interessata ha avuto la possibilità di indagare sull’incidente. La clausola impone inoltre a ciascuna delle parti di fare tutto il possibile per assicurare che qualsiasi servizio di terzi che fornisce servizi per suo conto in relazione al contratto abbia una sicurezza informatica appropriata. BIMCO è la più grande associazione marittima internazionale al mondo, con circa 2.000 membri in oltre 120 paesi; comprende armatori, operatori, manager, broker e agenti marittimi.

