Il porto di Trieste alla fiera Transport Logistic di Monaco di Baviera

Scritto da Redazione Europa, Eventi, Infrastrutture, News, Trasporti

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico sarà presente alla fiera Transport Logistic di Monaco di Baviera dal 4 al 6 maggio 2019 presso laHall B3, Booth 103/204 e all’interno dello stand di Assoporti

Convegno “Perchè investire in italia nella logistica” | 29 maggio

Il convegno in programma mercoledì 29 maggio 2019 (inizio ore 14) alla LIUC Business School, organizzato dal Centro sulla Logistica e il Supply Chain Management della LIUC Business School, in collaborazione con Columbus Logistics, insisterà sui segnali che spingono a pensare l’Italia come polo distributivo per l’Europa, con global player e multinazionali di vari settori industriali che hanno già scelto la nostra Penisola quale base logistica.

Nel corso del convegno si terrà anche una tavola rotonda, moderata dalla giornalista Morena Pivetti, alla quale parteciperanno alcuni tra i più influenti protagonisti della scena nazionale oltre a testimonial dell’Italia logistica nel mondo, come Zeno D’Agostino, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e Ivano Russo, direttore generale di Confetra.

