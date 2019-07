Istituto Idrografico della Marina: seminario “Hydrography and Blue Growth”

Scritto da Redazione Ambiente, Italia, Legislazione, News, Trasporti

Seminario sulla strategia della crescita blu

Si è tenuto presso l’Istituto Idrografico della Marina (IIM) un seminario dal titolo “Hydrography and Blue Growth”, relatrice la Dott.ssa Barbara Musso, Program Director dell’Australia’s Marine National Facility, internamente al Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO).

Oltre al Direttore dell’Istituto Idrografico della Marina sono intervenuti numerosi rappresentanti dalla comunità scientifica, che ha visto la partecipazione di tutti i centri di ricerca e università presenti nell’area Nord occidentale, dall’Università di Pisa a quella di Genova, dalla Sez. INGV di La Spezia alla Sez. ENEA di Santa Teresa di Lerici, dal CNR di Genova al personale civile e militare dell’Istituto Idrografico della Marina.

La crescita blu è la strategia a lungo termine a supporto della crescita sostenibile nei settori marino e marittimo. La Blue Growth riconosce che i mari e gli oceani rappresentano un motore per l’economia globale con potenzialità per l’innovazione e la crescita.

L’Istituto Idrografico supporta e contribuisce alla strategia della crescita blu nelle sue componenti fondamentali, in particolare contribuendo alla sicurezza per la navigazione, supportando l’Ocean Knowledge nelle sue molteplici sfaccettature e una proposta formativa specialistica di alto livello, in collaborazione con l’Università di Genova e con l’Università Parthenope di Napoli, attraverso master di secondo livello in Geomatica Marina e Oceanografia e corsi di laurea specialistica.

Leggi anche: