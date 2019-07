APM Terminals, il video dell’arrivo delle gru ship-to-shore a Vado Ligure

Scritto da Redazione Infrastrutture, Italia, Nautica, News, Trasporti

Arrivate in porto il 12 giugno, le tre “gru di banchina” completano la dotazione iniziale di STS che opereranno nel nuovo terminal Vado Gateway.

Questo video ripercorre le fasi di arrivo e sbarco delle imponenti gru, alte oltre 90 metri e del peso di circa 1.800 tonnellate; le operazioni di sbarco hanno richiesto circa una settimana di lavoro. Attualmente sono invece in corso i test di routine, che, come di consueto, prevedono una durata di diversi mesi.

Video

