PROTOCOLLO DI INTESA CONFITARMA – SIOI PER AGGIORNARE E POTENZIARE LE CONOSCENZE DEGLI OPERATORI DEI RISPETTIVI AMBITI PROFESSIONALI

Roma-Il 14 ottobre 2019, a Roma, Mario Mattioli, Presidente della Confederazione Italiana Armatori e Franco Frattini, Presidente della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) hanno firmato un protocollo d’intesa con il quale si impegnano a collaborare per divulgare una maggiore informazione sulle questioni di portata internazionale e sulle tematiche riguardanti il settore della navigazione marittima al fine di aggiornare e potenziare le conoscenze degli operatori dei rispettivi ambiti professionali.

In particolare, il Protocollo d’intesa prevede che Confitarma e Sioi, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, organizzino convegni, seminari e conferenze nonché occasioni di aggiornamento e di dibattito a scopo formativo, divulgativo e promozionale aventi ad oggetto temi di reciproco interesse e di attualità tra cui, principalmente, quelli attinenti al settore internazionale e marittimo; promuovano l’attività di ricerca, di approfondimento e di studio, “È molto importante far conoscere e comunicare il mondo del mare – ha affermato Mario Mattioli -e certamente la collaborazione con la SIOI rafforzerà il nostro impegno per far capire a tutti – istituzioni politiche, mondo della finanza, industria terrestre, consumatori – l’importanza del sistema mare e in primis dei trasporti marittimi che mettono in rete nel circuito mondiale l’economia del Paese”.

“In un mondo così irreversibilmente globalizzato, sono sempre più convinto dell’esigenza di investire sempre di più sul concetto di formazione, analisi e ricerca – ha affermato Franco Frattini – sono queste le attività che rappresentano il motore di arricchimento culturale e sociale del Paese alle quali non possiamo e non dobbiamo rinunciare.

La collaborazione con Confitarma rappresenta un importante fattore aggiuntivo all’attività della SIOI per ampliare la conoscenza di tematiche importanti che, volenti o nolenti, condizionano la vita quotidiana di tutti”. Oltre al Protocollo d’intesa, il Direttore generale di Confitarma, Luca Sisto, e la Direttrice generale della SIOI, Rosaria Cavelli, hanno firmato una Convenzione per promuovere tirocini di formazione ed orientamento curriculari per i giovani che abbiano terminato il loro iter scolastico.



