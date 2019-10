Il 20 novembre 2019: Workshop annuale trasporto merci ferroviario

Interporto Bologna continua con gli appuntamenti annuali sul trasporto merci ferroviario

“Interporto Bologna: convergenza di diverse modalità di trasporto merci ferroviario”, questo il titolo del workshop che si terrà mercoledì 20 novembre in Interporto.

L’evento di quest’anno, che si terrà presso Cucina+Caffè@Interporto, in Interporto Bologna, vedrà sia la partecipazione di importanti partner di Interporto nell’ambito dello sviluppo ferroviario, sia di rappresentanti delle istituzioni che parleranno di incentivi al trasporto ferroviario e di semplificazione doganale e “fast corridor”.

Questa infatti l’agenda della giornata:

Apertura dei lavori e introduzione

Sergio Crespi, Direttore Generale, Interporto Bologna

Il ruolo di Terminali Italia nello sviluppo ferroviario di Interporto Bologna

Giuseppe Acquaro, Amministratore Delegato Terminali Italia

I fondi regionali per lo sviluppo dell’intermodalità in Emilia Romagna nel periodo 2020 – 2022

Paolo Ferrecchi, Direttore della Direzione Cura del territorio e dell’ambiente, RER

La semplificazione doganale al servizio del sistema logistico nel trasporto ferroviario: il “fast corridor”

Taddeo Palacchino, Dirigente dell’ufficio delle dogane di Bologna

Mercitalia e le diverse modalità esercitate in Interporto Bologna: trasporto combinato non accompagnato, convenzionale, FAST

Francesco Cacciapuoti, Head of Intermodal Division, Mercitalia Rail

Il ruolo di ISC nello sviluppo di Interporto Bologna nel trasporto combinato non accompagnato nazionale

Francesco Pagni, Direttore Generale, Interporto Servizi Cargo

Il ruolo di GTS nello sviluppo di Interporto Bologna come gateway tra sud e nord Europa

Alessio Muciaccia, CEO, GTS

Conclusioni

iMarco Spinedi, Presidente Interporto Bologna

L’evento si concluderà con un pranzo a buffet.

Info: tel 051/2913020 eventi@bo.interporto.it

workshop-interporto-bologna-2019-11-20.pdf

