Inaugurato a Genova il 3° corso di laurea magistrale in “Hydrography and Oceanography”

Scritto da Redazione Italia, Nautica, News, Trasporti

Il programma è conforme al regolamento dell’International Advisory Board on Standard of Competence, e approvato dall’International Hydrographic Organizzation

Presso l’Istituto Idrografico della Marina, congiuntamente all’Università di Genova, è stato inaugurato il 3° corso di laura magistrale denominato “Hydrography and Oceanography” della classe lauree magistrali in scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (LM-75).

Lo scopo del corso, svolto interamente in lingua inglese, è quello di fornire agli studenti la piena competenza per pianificare, eseguire e controllare rilievi idrografici e oceanografici finalizzati a supportare le attività idro-oceanografiche per la produzione delle carte nautiche e in favore dell’ingegneria costiera e del telerilevamento.

Il programma è conforme al regolamento dell’International Advisory Board on Standard of Competence (FIG / IHO / ICA) e approvato dall’International Hydrographic Organizzation (IHO), e dà così la possibilità ai frequentatori di ottenere il brevetto di Idrografo di categoria “A” riconosciuto a livello internazionale. Il corso è infatti nato dalla necessità di formare gli ufficiali idrografi della Marina Militare che, al termine dall’Accademia Navale, conseguito il diploma di laurea breve, dovevano completare il percorso formativo con il conseguimento della laurea magistrale.

Ciò è stato reso possibile grazie alla stretta collaborazione e sinergia esistente ormai da oltre 15 anni tra l’Università di Genova e l’Istituto Idrografico della Marina con accordi mirati ad istituire percorsi formativi universitari di alta formazione oltre che per il personale militare, aperti anche al personale civile.

Il 3° corso di laurea appena inaugurato conta 15 studenti iscritti di 9 nazionalità differenti, ciò a testimonianza della valenza internazionale e dell’elevato interesse posto verso il percorso formativo offerto che, grazie alla collaborazione con l’Istituto Idrografico, concede l’opportunità di svolgere attività pratiche e tirocini sulle unità idro-oceanografiche della Marina Militare.

Il prossimo 16 dicembre, presso il complesso storico della Lanterna di Genova, verranno discusse le tesi di laurea che vedranno il completamento del 1° corso di laurea in “Hydrography and Oceanography” per 3 ufficiali della Marina. L’evento segna un duplice traguardo: saranno i primi ufficiali del loro corso d’Accademia a conseguire una laurea magistrale ed i primi idrografi laureati in questo innovativo percorso formativo.

