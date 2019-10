AdSP MAS: Consegnate borse di studio ai migliori studenti dell’Istituto Venier

Iniziativa frutto della collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

10 borse di studio del valore di 400 euro ciascuna sono state consegnate agli studenti più meritevoli che si sono diplomati lo scorso anno all’Istituto Tecnico dei Trasporti e Logistica Sebastiano Venier di Venezia.

L’iniziativa è stata possibile grazie anche alla collaborazione triennale instaurata con l’Autorità di Sistema Portuale, che ha scelto di stanziare per questo periodo un contributo annuo di 10.000 euro a favore dell’Istituto. Quest’anno il sostegno economico dell’AdSP è stato utile, oltre che a finanziare le borse di studio, anche a creare un laboratorio d’inglese.

Alla cerimonia di consegna delle borse di studio ha partecipato anche il Presidente Musolino assieme agli altri membri del Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto e ai genitori degli studenti premiati.

“L’Autorità di Sistema Portuale è sempre in prima linea per sostenere la formazione tecnica dei futuri professionisti che opereranno nel porto” dichiara il presidente AdSP Pino Musolino. “Le nostre aziende hanno sete di eccellenza per poter competere sui mercati internazionali e siamo convinti che puntare sull’educazione dei nostri ragazzi sia il migliore investimento nel futuro della nostra economia”.

